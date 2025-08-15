Собранный в Дагестане вертолет приступил к летным испытаниям

© cdnstatic.rg.ru

В республике приступили к наземным испытаниям первого летного образца вертолета АП-55, собранного на Кизлярском электромеханическом заводе. На начальном этапе их провели без лопастей. После их установки стартовали вибрационные испытания и проверка навигационного комплекса. Далее предстоят полеты на малых высотах.

Легкий вертолет нового поколения АП-55 ранее был представлен на международной выставке HeliRussia-2025 в Москве. Как сообщил представитель предприятия, модель объединяет современные технологии, высокую надежность и универсальность применения. Она оснащена двигателем Rolls-Royce мощностью 450 лошадиных сил, что обеспечивает отличную динамику, устойчивость и возможность эксплуатации в любых климатических условиях.

У машины просторная пятиместная кабина. Грузоподъемность вертолета составляет до 600 килограммов, а максимальная скорость — 260 километров в час. Он способен взлетать и садиться на площадки 15 на 15 метров даже в горной местности. Вертолет планируется использовать для медицинской, спасательной, туристической и бизнес-авиации. Как отметил министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов, программа испытаний выполняется в четком соответствии с установленными сроками.

— Это создает прочную основу для перехода к следующему, не менее важному этапу — подлетам и полетам на малых высотах. Уверен, слаженная работа инженеров, конструкторов и испытателей позволит в ближайшее время увидеть первый полет нового вертолета, — отметил Халилов.

