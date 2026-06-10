MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 181
artal Авиация

В Дагестане проведены летные испытали нового вертолета АП-55

Кизлярский электромеханический завод успешно провел очередные летные испытания вертолета собственной разработки АП-55. В результате подтверждены стабильность работы двигателя с установленными лопастями и функциональность навигационного комплекса.

Сначала двигатель проверяли без лопастей, затем — с ними, оценивая устойчивость работы. Вертолет предназначен для гражданской малой авиации.

Он рассчитан на перевозку до пяти человек. Полезная нагрузка составляет 600 кг, крейсерская скорость достигает 240 км/ч, сообщает минпромторг Дагестана.

Фото: Стоп-кадр из видео/ телеграм-канал Минпромторга Дагестана

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: mkala.mk.ru

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Badassgoliath Badassgoliath10.06.26 10:23:28
    Сначала двигатель проверяли без лопастей, затем — с ними, оценивая устойчивость работы


    А двигатель уже поменяли на отечественный? Если нет, то в чём смысл этих проверок?

    #1317532