Кизлярский электромеханический завод успешно провел очередные летные испытания вертолета собственной разработки АП-55. В результате подтверждены стабильность работы двигателя с установленными лопастями и функциональность навигационного комплекса.
Сначала двигатель проверяли без лопастей, затем — с ними, оценивая устойчивость работы. Вертолет предназначен для гражданской малой авиации.
Он рассчитан на перевозку до пяти человек. Полезная нагрузка составляет 600 кг, крейсерская скорость достигает 240 км/ч, сообщает минпромторг Дагестана.
Фото: Стоп-кадр из видео/ телеграм-канал Минпромторга Дагестана
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