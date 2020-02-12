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Космонавтика

В Воронеже начались экспериментальные работы с двигателем РД-0124МС для новой ракеты «Союз-5»

 © riavrn.ru

В Воронежском центре ракетного двигателестроения начали экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД0124МС. Он предназначен для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5» разработки самарского РКЦ «Прогресс», сообщили в пресс-службе центра в среду, 12 февраля.

На огневом стенде предприятия провели два успешных огневых испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. В ходе испытаний подтвердилась устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении — режиме работы, в котором двигатель будет эксплуатироваться в составе ракеты-носителя. Одновременно началась подготовка к испытаниям второй энергетической установки.

РД0124МС — новый российский ракетный двигатель тягой 60 тонн, работающий на компонентах топлива «нафтил — жидкий кислород». Он состоит из двух блоков, расположенных на общей раме и теплозащите. В состав каждого входят две диагонально расположенные камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков.

«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса. Начало летных испытаний запланировано на 2024 год, переход на стадию коммерческой эксплуатации — на 2025 год. Ракета сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза.
Источник: https://riavrn.ru/news/v-voronezhe-...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

РД-0124МС , ФГУП ГКНПЦ им. М. В. Хруничева , Союз-5, двигателестроение
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    12.02.2020:56:34

    именно для этой ракеты и гонят сейчас морской старт из сша в Россию.

    Кстати водородным двигателем для 3 ступени ангары кто занимается?

    #1188446
    • Clausson Clausson
      12.02.2021:02:16

      Это на замену южмашевского «Зенита»?

      #1188451
      • Нет аватара Tcheluskin
        12.02.2021:50:05

        «Союз-5» по грузоподъёмности — между «Зенитом» и «Протоном». С перспективой на вырост до полноценного тяжа. Должна стать основной рабочей лошадкой, а также основой для супертяжа.

        До последнего времени единственный отсутствующий компонент — это двигатель 2-й ступени РД-0124МС, даже его рисунков не попадалось. На фото в новости тоже не факт что именно он.

        Отредактировано: Tcheluskin~22:12 12.02.20
        #1188456
        • maxim947 maxim947
          12.02.2022:49:57

          124-ый двигатель прошел полную отработку в рамках ОКР Ангара. Вторая ступень. Здесь его модификация.

          #1188461
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