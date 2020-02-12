В Воронеже начались экспериментальные работы с двигателем РД-0124МС для новой ракеты «Союз-5»

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В Воронежском центре ракетного двигателестроения начали экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД0124МС. Он предназначен для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5» разработки самарского РКЦ «Прогресс», сообщили в пресс-службе центра в среду, 12 февраля.

На огневом стенде предприятия провели два успешных огневых испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. В ходе испытаний подтвердилась устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении — режиме работы, в котором двигатель будет эксплуатироваться в составе ракеты-носителя. Одновременно началась подготовка к испытаниям второй энергетической установки.

РД0124МС — новый российский ракетный двигатель тягой 60 тонн, работающий на компонентах топлива «нафтил — жидкий кислород». Он состоит из двух блоков, расположенных на общей раме и теплозащите. В состав каждого входят две диагонально расположенные камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков.

«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса. Начало летных испытаний запланировано на 2024 год, переход на стадию коммерческой эксплуатации — на 2025 год. Ракета сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза.