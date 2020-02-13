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Первое из 10 ключевых событий текущего года по сооружению Курской АЭС-2 выполнено досрочно - на энергоблоке № 1 завершен монтаж наружной защитной оболочки реактора.

«Работы по сооружению энергоблоков Курской АЭС-2 идут в графике и даже с некоторым опережением, — отметил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Николай Митрофанов. — Сооружение оболочки велось поэтапно. Установили 15 армоблоков, которые сомкнулись в круг диаметром 50,8 метра».

Экономии времени удалось добиться благодаря эффективному взаимодействию всех задействованных в данной операции структур, а также благодаря реализации ПСР-проекта по максимальному укрупнению конструкций блоков в цеху. «Данная технология, — отметил директор филиала ООО „Трест РосСЭМ“ Алексей Смирнов, — позволила минимизировать высотные работы на стройплощадке и связанные с этим потери времени на организацию рабочих мест на высоте».

Наружная защитная оболочка — одна из важных локализующих систем безопасности энергоблока. Она предназначена как для восприятия нагрузок от эксплуатационных воздействий — ионизирующего и теплового излучения, так и внешних экстремальных климатических воздействий — ураганов, смерчей, сейсмического воздействия уровня МРЗ (максимальное расчетное значение), а также воздействия ударной волны, падения самолёта.

«Высота защитной оболочки 65,4 метра, толщина оболочки от 0,5 до 1,5 метра, — продолжил Николай Митрофанов. — Проектом предусмотрена конструкция из 5-ти ярусов, ее монтаж рассчитываем завершить в 2023 году».

Установку первого яруса наружной защитной оболочки строители начали с отметки -0,050 метра, нарастив конструкцию до отметки +8,950 метра.

Сейчас ведется установка доборной арматуры, следующим этапом станет бетонирование второй захватки первого яруса НЗО (в первую строители уже уложили бетон) и прилегающих конструкций. К установке следующего яруса строители планируют приступить в конце мая.

*Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом», также являющимся генеральным подрядчиком) на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+" проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС.

Новые энергоблоки КуАЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проект «ВВЭР-ТОИ» имеет сертификат соответствия требованиям Клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

Застройщик — технический заказчик объекта — АО «Концерн Росэнергоатом».

В настоящее время энергоблоки №№ 2, 3, 4 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 в среднем планово-предупредительном ремонте.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.