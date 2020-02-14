На «Дальзаводе» установили первый в Приморье стенд для испытаний судовых двигателей

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Первый в Приморском крае испытательный стенд для дизельных судовых двигателей установлен и введен в эксплуатацию в цехе «Центра судоремонта «Дальзавод», сообщает в пятницу пресс-служба АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (в структуру которого входит и «Дальзавод»).

Возвращение российских судов на ремонт в российские судоремонтные заводы вместо заграничных должно стать результатом усилий государства, которое уже привлекло на дальневосточные верфи заказы на строительство судов. По информации Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, на Дальнем Востоке есть спрос на судоремонт. Здесь работают порядка 150 крупнотоннажных промысловых судов, 300 среднетоннажных и 500 малотоннажных.

В турбодизельном цехе № 9 АО «Центр судоремонта «Дальзавод» введен в эксплуатацию испытательный стенд для дизельных двигателей. Оборудование позволит проводить испытания и диагностику ДВС (двигателей внутреннего сгорания — прим. ТАСС) различных моделей. Подобный стенд впервые запущен в Приморском крае и в настоящий момент работает в тестовом режиме.

Испытательный стенд — это комплекс механизмов, позволяющий проводить диагностику и проверку работы всех имеющихся судовых двигателей различных марок, а также двигателей для спецтехники. После проведения ремонта двигателя внутреннего сгорания, оборудование позволяет оценить эксплуатационные параметры двигателя на всех режимах работы и провести полный комплекс сдаточных испытаний.

Введение в эксплуатацию стенда, по словам представителей завода, позволит существенно сократить время ремонта двигателей, повысит их эксплуатационную надежность после ремонта, минимизирует риски возникновения отказов в работе отремонтированных механизмов.