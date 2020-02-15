В г. Мегионе (Югра) открыли новый корпус начальной школы на 350 учеников

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Новая школа в посёлке Высоком городского округа Мегион 14 февраля торжественно встретила учеников. Корпус для начальных классов возвели в кратчайшие сроки — за два года. И уже с понедельника в здании начнётся полноценный образовательный процесс.

А с 1 сентября учреждение перейдёт на работу по принципу полного дня с обучением в одну смену. Площади просторные — более 11 тысяч квадратных метров. Созданы условия и для маломобильных граждан.

Для занятий спортом построен зал площадью почти 290 квадратных метров и бассейн на четыре дорожки. Также были выделены средства на автобус, курсирующий внутри микрорайона.

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