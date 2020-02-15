Завод спецтехники с Урала освоил производство новых моделей полуприцепов бензовозов

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Как сообщила пресс-служба компании «УралСпецТранс», в середине января 2020 года завод представил модель полуприцеп цистерны для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов ППЦ 28К-24Д-2 УСТ-94651, с вместимостью цистерны 28 м3, с осями производства УСТ (ранее завод выпускал полуприцеп цистерну 28К-24Д с осями производства немецкой компании BPW).

ППЦ 28К-24Д с осями BPW © uralst.ru

Цистерна имеет небольшие различия с ранее выпускаемой моделью. В частности, в новой модели на 560 кг увеличена грузоподъемность, количество секций увеличено до 2-х, незначительно увеличены габариты цистерны.

ППЦ 27К-31Д BPW УСТ 94651 © uralst.ru

ППЦ 25К-31-2Н BPW УСТ 94651 © uralst.ru

ППЦ 30К-32 УСТ 94651 © uralst.ru

Также компания наладила выпуск новых трехосных моделей полуприцеп цистерн ППЦ 27К-31Д BPW УСТ 94651 с вместимостью цистерны 27 м3, трехосных ППЦ 25К-31-2Н BPW УСТ 94651 с вместимостью цистерны 25 м3, а также ППЦ 30К-32 УСТ 94651 с вместимостью цистерны 30 м3 (ранее завод выпускал аналогичную прицеп цистерну с осями производства немецкой компании BPW).