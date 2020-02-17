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Информационные технологии

В российском военном технополисе создали систему распознавания эмоций

В военном инновационном технополисе «Эра» под Анапой создали систему, анализирующую базовые эмоции человека. Руководитель проектов компании-разработчика «Элемент» Станислав Думанис считает, что она пригодится не только военнослужащим, систему можно использовать в общественном транспорте для выявления агрессивных пассажиров и в вузах, чтобы следить за посещаемостью.

Наша система различает 12 базовых эмоций человека. Учебная рота работает по накапливанию и анализу психологического состояния — как оно меняется. Можем выявлять отклонения в течение дня, в течение недели, в течение месяца, — цитирует «Интерфакс» Думаниса.Он также сообщил, что система в настоящее время уже применяется в одном из таксопарков.

Московская мэрия заказала сотни мощных серверов для системы распознавания лиц, которая будет анализировать данные 175 тыс. городских видеокамер. Они станут частью цифровой сети, которая позволит чуть ли не отслеживать конкретного гражданина от двери до двери. Первым шагом будут уже установленные камеры в автобусах, метро и на светофорах. Вместе с тем всё больше камер появляется во дворах и на подъездах, и общее их число должно превысить 200 тысяч.

Источник: https://news.rambler.ru/tech/436423...ali-sistemu-raspoznavaniya-emotsiy/

эмоции
  • Кот Стальной Кот Стальной
    17.02.2015:44:26

    Система любопытная с научной точки зрения. Но потенциально опасная в массовом применении.

    Так вот кому-нибудь в автобусе рожу скорчишь — а тебя на цугундер! )))

    Молодежь уже давно просекла: идеальное поведение в крупном городе — это затычки в уши, морду в телефон.

    Как те китайские обезьянки «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

    Добро пожаловать в век безэмоциональных личностей и демонстративных «покер-фейсов»… Печальная перспектива.

    Отредактировано: Кот Стальной~15:44 17.02.20
    #1189070
    • Badassgoliath Badassgoliath
      17.02.2018:14:11

      Хочешь порядка — мирись с надзором. Жаль, что до моей провинции такая система ещё не скоро доберётся. Ведь она имеет смысл только при всеобщем охвате. Да и законодательство пока не готово. Даже выявив агрессивного дебошира с помощью таких распознавателей — что ему предъявить?

      #1189089
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