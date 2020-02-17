ГСС приступили к испытаниям в полёте первой крупной системы для проекта SSJ NEW

© www.uacrussia.ru

«Гражданские самолеты Сухого» начали испытания новой установки охлаждения воздуха отечественного производства, которая входит в систему кондиционирования и является ее основным агрегатом. В настоящий момент идут наземные и летные испытания в составе опытных самолетов SSJ100. Российскую установку охлаждения воздуха (УОВ) планируется устанавливать на импортозамещенную модификацию самолета SSJ100 — SSJ-NEW.

Система отвечает за три важнейший процесса: подачу свежего воздуха для дыхания людей и поддержания нормального уровня давления в полете (наддув), вентиляции отсеков самолета, регулирование температуры в кабине экипажа и в салоне. УОВ охлаждает горячий воздух, поступающий от двигателей или вспомогательной силовой установки воздушного судна, чтобы создать комфортные условия при любых, в том числе и экстремальных температурах наружного воздуха."Это один из важных элементов и этапов при реализации проекта версии самолета SSJ100 — SSJ-NEW. Наша цель — импортозамещение систем, уменьшение стоимости воздушного судна, а также усовершенствование узлов и агрегатов, чтобы повысить надёжность самолёта не в ущерб достигнутому уровню комфорта", — заявил заместитель генерального директора по разработке Андрей Недосекин.Компонент системы кондиционирования воздуха, по которому проходят доводочные полеты на SSJ100, разработала российская компания АО ПКО «Теплообменник». Показатели доводочных испытаний позволят в полной мере оценить характеристики нового компонента, выявить недостатки и, таким образом, получить необходимый объем данных для совершенствования продукта и доведения его до серийного производства. Предшествовавший этап стендовых испытаний завершен успешно."В соответствии с техническим заданием ГСС компания «Теплообменник» разработала и изготовила установку охлаждения воздуха и входящие в неё агрегаты аналогичные по массово-габаритным и техническим характеристикам установке, применяемой в СКВ SSJ100. Проведенные в процессе разработки исследования показали возможность улучшения характеристик установки, а именно снижения массы и повышения тепло-и холодопроизводительности", — заявил генеральный директор-главный конструктор АО ПКО «Теплообменник» Тятинькин Виктор Викторович. Также он добавил, что «Теплообменник» проводит работу по повышению эксплуатационной технологичности и надежности установки УОВ. «Это — сложный и высокотехнологичный агрегат, поэтому испытания в составе опытных самолетов SSJ100 начаты уже сейчас, что позволит нам выполнить полный комплекс работ по проверке и совершенствованию конструкции элемента системы и обеспечить максимальное соответствие требованиям ГСС».На сегодняшний момент УОВ производства АО ПКО «Теплообменник» состоит на 90% из отечественных комплектующих. В кооперации в качестве поставщиков участвуют около десяти отечественных предприятий. Ожидается, что к моменту ввода в эксплуатацию SSJ-NEW оставшиеся 10% будут также замещены отечественными компонентами.

Дополнительный источник: https://www.tep...