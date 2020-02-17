В России создали зеркало для солнечной обсерватории «Кортес»

Российские физики создали важнейший элемент спектрогелиографа солнечной обсерватории «Кортес», которая будет установлена на Международной космической станции для изучения солнечной активности, — молибден-кремниевое зеркало. Об этом пишет пресс-служба РАН.

Зеркало создано для работы в диапазоне длин волн от 17 до 21 нм. Именно в этом спектре излучает солнечная корона. Оно нужно для спектрогелиографа солнечной обсерватории «Кортес». Этот прибор позволяет регистрировать спектры излучения солнечных вспышек, микровспышек и выбросов корональной массы.

Наблюдения за солнечной короной, которая излучает в рентгеновском и экстремальном ультафиолетовом диапазонах, очень важны, так как, Солнце — это единственная звезда, которую сегодня детально могут изучать астрономы. Полученные таким образом данные помогут пролить свет на многие вопросы космологии, в частности о внутренней динамике звезд. Кроме того, солнечная атмосфера оказывает сильное влияние на околоземную среду.

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Эксперименты, которые позволяют изучать корону Солнца, ведутся с 1980-х годов. Для этого используют в основном многослойные интерференционные зеркала. Новые задачи, стоящие перед учеными, предъявляют все более высокие требования к качеству таких зеркал.

Главной проблемой, которая стояла перед учеными при создании зеркала для «Кортеса» состояла в том, чтобы обеспечить одинаковый коэффициент отражения в широком спектральном диапазоне. Ученые выяснили, что лучше всего для этих задач подходит молибден-кремниевая структура из трех периодических зеркал.

В августе 2019 года представитель разработчика аппаратуры для «Кортес» из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН сообщил, что эксперименты по изучению солнечной активности с МКС начнутся не ранее 2024 года.