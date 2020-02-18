Мощный промышленный стабилизатор Сатурн экспортирован в Анголу

Мы гордимся промышленными стабилизаторами напряжения «Сатурн», производства «Полигон». Чье высокое качество доказано не только сертификатами, годами бесперебойной работы, но и объектами, на которых стабилизаторы функционируют. И они находятся не только в России.

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Одним из первых объектов, на котором был установлен промышленный стабилизатор «Сатурн» в новом 2020 году стал аэропорт Лубанго (Lubango) в Южноафриканской Республике Анголе.

Промышленный стабилизатор напряжения «Сатурн» СНЭ-Т-330 Ш IP54 имеет электромеханический принцип работы, микропроцессорное управление и предназначен для стабилизации напряжения в трехфазной сети. По просьбе заказчика стабилизатор был изготовлен с блоком Реле контроля фаз (РКФ) с поддержанием микроклимата.

Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-330 Ш IP54 выполняет следующие дополнительные функции:

автоматическое отключение нагрузки при выходе за установленные пороги выходного напряжения и автоматического возврата в рабочее состояние после нормализации напряжения; защита стабилизатора от перегрузки и от короткого замыкания в нагрузке; варисторная защита по входу стабилизатора (класс D); контроль параметров трехфазной сети блоком РКФ (пропадание фазы, обрыв нейтрали).

СНЭ-Т-330 Ш IP54 для Анголы внешне представляет собой металлический шкаф из нержавеющей стали. На дверце с внешней стороны расположен панельный компьютер с сенсорным экраном для визуального контроля параметров сети и нагрузки, а также для индикации включения защиты по току, напряжению и температуре. С внутренней стороны на DIN-рейке блок РКФ, блок питания компьютера и два автоматических выключателя системы вентиляции и кондиционирования. Сверху шкафа установлен кондиционер из нержавеющей стали.

© www.poligonspb.ru

Справка

Ангола — бывшая португальская колония, получившая независимость в 1975 году. С запада омывается Атлантическим океаном, на юге граничит с Намибией, на северо-востоке и севере с Демократической Республикой Конго, на востоке с Замбией, а также Республикой Конго (эксклав Кабинда).

Единственный аэропорт в городе Лубанго, на юго-западе страны, недалеко от границы с Намибией занимает большое просторное современное здание и располагается в 6 км от города. Обслуживает внутренние чартерные рейсы и регулярный перелет до столицы соседней Намибии Виндхука. Полеты выполняются ангольской национальной авиакомпанией TAAG-Lihnas Aereas самолетами Боинг.