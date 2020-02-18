Белорецкий металлургический комбинат из Башкирии расширяет поставки канатов на экспорт
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») поставил стальные канаты в Польшу новому потребителю — горнодобывающей компании.
БМК отгрузил порядка 30 тонн шестипрядных оцинкованных канатов диаметром 40 мм, которые применяются в шахтных подъемниках. Они обладают повышенной гибкостью, имеют высокие прочностные характеристики. А благодаря цинковому покрытию канаты устойчивы к коррозии в агрессивных средах. Все это увеличивает их износостойкость и долговечность.
«Зарубежного потребителя также заинтересовали наши канаты с полимерным покрытием. Это качественная альтернатива более дорогой продукции западных производителей. Так что в планах — развивать наше дальнейшее сотрудничество», — прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Сергей Фёдоров.
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