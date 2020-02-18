Новый детский сад открылся в Челябинске

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Новый детский сад в мкрн. «Яблочный» п. Чурилово сможет принять 220 детей, здесь создано 12 групп, в том числе 4 из них примут малышей в возрасте 2-3 лет.

В настоящее время микрорайон Чурилово является одним из удаленных городских микрорайонов, в котором активно ведется жилищное строительство. Менее чем за 10 лет здесь было построено и введено в эксплуатацию семь детских садов и две школы. До 2025 года планируется построить еще 2 детских сада.

В текущем году в Челябинске будет построено десять детских садов, четыре возводит сам муниципалитет, шесть будут выкупаться у застройщиков. Также в микрорайоне «Парковый» возводится новая школа, которая рассчитана на 1500 учеников. Она станет самым крупным образовательным учреждением не только в городе, но и во всем Уральском федеральном округе.

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