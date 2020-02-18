Инновационная новгородская компания расширила производственную площадку
Компания «Келаст» холдинга «Пауэрз» завершила реализацию инвестиционного проекта по развитию производственной площадки. На площадке расположены цех по производству быстросъемной изоляции, столярный участок, где производят деревянную оснастку для тканевых компенсаторов и тару для транспортировки готовой продукции, зоны упаковки и хранения готовой продукции, а также цех сборки тканевых компенсаторов.
Общая сумма вложений составила более 150 млн рублей. Средства были направлены на закупку нового оборудования, реконструкцию, ремонт и расширение производственных площадей, открытие современного офисного здания.
«Келаст» — инновационная компания на рынке инжиниринга и производства тканевых компенсаторов, безасбестовых уплотнительных материалов, безасбестовых теплоизоляционных материалов. Предприятие изготавливает изделия для строительства газопровода «Северный поток-2», сотрудничает с такими крупными компаниями как Газпром, Роснефть, Лукойл.
На «Келасте» в настоящее время работает 116 человек, численность сотрудников с каждым годом растет. Всего в холдинге «Пауэрз» трудятся около 300 человек. На предприятии работает много молодежи.
Основными задачами холдинга «Пауэрз» является комплексный инжиниринг, проектирование и производство оборудования для предприятий энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности. Это единственная компания в России, работающая по импортозамещению в данном сегменте рынка.
В ноябре прошлого года компания «Келаст» победила в номинации «Прорыв года» конкурса «Экспортер года». «Келаст» — единственная в России и странах СНГ компания, имеющая полный цикл производства компенсаторов всех типов.
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18.02.2020:11:54
18.02.2020:36:10
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