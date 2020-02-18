Инновационная новгородская компания расширила производственную площадку

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Компания «Келаст» холдинга «Пауэрз» завершила реализацию инвестиционного проекта по развитию производственной площадки. На площадке расположены цех по производству быстросъемной изоляции, столярный участок, где производят деревянную оснастку для тканевых компенсаторов и тару для транспортировки готовой продукции, зоны упаковки и хранения готовой продукции, а также цех сборки тканевых компенсаторов.

Общая сумма вложений составила более 150 млн рублей. Средства были направлены на закупку нового оборудования, реконструкцию, ремонт и расширение производственных площадей, открытие современного офисного здания.

«Келаст» — инновационная компания на рынке инжиниринга и производства тканевых компенсаторов, безасбестовых уплотнительных материалов, безасбестовых теплоизоляционных материалов. Предприятие изготавливает изделия для строительства газопровода «Северный поток-2», сотрудничает с такими крупными компаниями как Газпром, Роснефть, Лукойл.

На «Келасте» в настоящее время работает 116 человек, численность сотрудников с каждым годом растет. Всего в холдинге «Пауэрз» трудятся около 300 человек. На предприятии работает много молодежи.

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Основными задачами холдинга «Пауэрз» является комплексный инжиниринг, проектирование и производство оборудования для предприятий энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности. Это единственная компания в России, работающая по импортозамещению в данном сегменте рынка.

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В ноябре прошлого года компания «Келаст» победила в номинации «Прорыв года» конкурса «Экспортер года». «Келаст» — единственная в России и странах СНГ компания, имеющая полный цикл производства компенсаторов всех типов.

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