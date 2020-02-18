Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

Инновационная новгородская компания расширила производственную площадку

 © 53news.ru

Компания «Келаст» холдинга «Пауэрз» завершила реализацию инвестиционного проекта по развитию производственной площадки. На площадке расположены цех по производству быстросъемной изоляции, столярный участок, где производят деревянную оснастку для тканевых компенсаторов и тару для транспортировки готовой продукции, зоны упаковки и хранения готовой продукции, а также цех сборки тканевых компенсаторов.

Общая сумма вложений составила более 150 млн рублей. Средства были направлены на закупку нового оборудования, реконструкцию, ремонт и расширение производственных площадей, открытие современного офисного здания.

«Келаст» — инновационная компания на рынке инжиниринга и производства тканевых компенсаторов, безасбестовых уплотнительных материалов, безасбестовых теплоизоляционных материалов. Предприятие изготавливает изделия для строительства газопровода «Северный поток-2», сотрудничает с такими крупными компаниями как Газпром, Роснефть, Лукойл.

На «Келасте» в настоящее время работает 116 человек, численность сотрудников с каждым годом растет. Всего в холдинге «Пауэрз» трудятся около 300 человек. На предприятии работает много молодежи.

 © sun1-18.userapi.com

Основными задачами холдинга «Пауэрз» является комплексный инжиниринг, проектирование и производство оборудования для предприятий энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности. Это единственная компания в России, работающая по импортозамещению в данном сегменте рынка.

 © sun1-85.userapi.com

В ноябре прошлого года компания «Келаст» победила в номинации «Прорыв года» конкурса «Экспортер года». «Келаст» — единственная в России и странах СНГ компания, имеющая полный цикл производства компенсаторов всех типов.

 © novreg.ru
Источник: https://53news.ru/novosti/54744-nov...ovala-proekt-na-150-mln-rublej.html

Новгородская область, малый и средний бизнес, инновации, импортозамещение
  • Нет аватара muscle
    18.02.2020:11:54

    Про инновации в статье и на сайте компании/холдинга как обычно ни слова.

    Слово есть, а дел нет    

    #1189231
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      18.02.2020:36:10

      Суть инновации кроется в самом понятии тканевых компенсаторов.

      Так что нельзя сразу сказать что дел нет    

      #1189232
      • Нет аватара muscle
        18.02.2021:05:41

        В вики они почему-то сразу находятся для трубопроводов. Какие же это инновации?

        Есть у меня экс-коллега. Тот тоже любил ездить на межотраслевые конференции/пьянки с докладами. Продукция несколько лет как выпускается, конкуренты делают не хуже, а он ее все равно инновационной называл. «Инновационной» была разве что цена. Все это похоже на маркетинговые трюки, ориентированные на обывателя.

        #1189236
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,