ОЭЗ «Новгородская» запустила производство электротепловых пушек

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Согласно данным, поедставленным в телеграм-канале, выпускаться пушки будут на заводе «Завод промышленного оборудования».

В сообщении добавляется, что производство запустил один из 12 резидентов ОЭЗ «Новгородская».

Благодаря выпуску электрических тепловых пушек можно будет снизить импортозависимость российского рынка.

Готовая промышленная инфраструктура ОЭЗ всоответствует потребностям резидента.

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