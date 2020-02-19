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Детские сады и школы

В Чебоксарах открылся новый детский сад

 © Фото из открытых источников

19 февраля состоялось открытие нового детского сада «Лучик» в микрорайоне «Солнечный» г. Чебоксары.

Строительство детского сада в микрорайоне «Солнечный» осуществлялось в рамках программы «Развитие образования» по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования на территории города Чебоксары для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет.

Детский сад рассчитан на 250 мест, организовано14 групп, включая ясельные. Для дошкольников обустроили залы для музыкальных и гимнастических занятий, LEGO-cтудию, творческие мастерские, оборудовали кабинеты психолога, логопеда, бассейн, просторный медицинский блок. На территории имеются 14 игровых и две спортивные площадки.

Заведующая детским садом Наталия Киселева призналась, что детский сад стал долгожданным подарком для всех жителей микрорайона. Менее чем через месяц организация получит лицензию на ведение образовательной деятельности и после чего детский сад смогут посещать ребята.

В этом году в Солнечном планируют построить еще один садик на 110 мест с ясельными группами. Всего же в 2020 году в Чебоксарах хотят возвести 6 детских садов на 1200 мест.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников
Источник: http://www.cap.ru/news/2020/02/19/v...oksarah-otkrilsya-novij-detskij-sad

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Чувашия , Чебоксары , новый детсад
  • Нет аватара treins
    19.02.2022:02:04

    Можно ведь строить без мерзкого керамогранита

    #1189381
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