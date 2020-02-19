В Карачаево-Черкесии открыли новый корпус начальной школы

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Строительство нового корпуса самой большой в Черкесске общеобразовательной школы — гимназии № 17, где обучаются более 1800 детей, началось весной 2018 года в рамках программы ФЦП «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

Объект рассчитан на 400 ученических мест.

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Открытие нового корпуса гимназии № 17 для учащихся начальных классов состоялось 19 февраля в республиканском центре.

Одним из ярких моментов праздника стал флешмоб учащихся, посвящений 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Знаменная группа Штаба Поста № 1 Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска внесла на школьный двор копию Знамении Победы. Юнармейцы и школьники в военной форме исполнили песни о России, подготовили красочное выступление со знаменами. После традиционной церемонии перерезания красной ленточки учащиеся выпустили в небо шары цвета государственного флага России.

В трехэтажном здании площадью около 4 тысяч кв. метров оборудованы светлые просторные классы, укомплектованные интерактивными досками, компьютерами, необходимым инвентарём и наглядными пособиями, кейс-лабораторией. Помимо учебных кабинетов, в новом корпусе гимназии есть изо-студия, ресурсный центр, просторный современный спортивный зал, столовая, рассчитанная на 180 человек, зимний сад с зоной отдыха.

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