Брянский машиностроительный завод впервые отправил магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ в Узбекистан

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Брянский машиностроительный завод (АО УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») изготовил и отправил два магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ для нужд государственного предприятия Республики Узбекистан «Навоийский горно-металлургический комбинат».

Контракт на поставку локомотивов был заключён в IV квартале 2019 года. Тепловозы 2ТЭ25КМ поставляются в Узбекистан впервые.

Многопрофильная деятельность горно-металлургического комбината требует постоянного технического перевооружения, развития транспортной инфраструктуры. Современные мощные тепловозы 2ТЭ25КМ позволят увеличить средний вес поездов и повысить объемы грузоперевозок при снижении эксплуатационных расходов.

Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ успешно работают в разных природно-климатических условиях: на северо-западе России, в Поволжье, Краснодарском крае, на Северном Кавказе, Урале, в Восточной Сибири, а также в Монголии и Казахстане. При любых температурах условия труда локомотивных бригад остаются комфортными.

Эффективность, экономичность, удобство в обслуживании локомотивов 2ТЭ25КМ оценили не только ОАО «РЖД», но и крупный частный перевозчик — компания «БалтТрансСервис», а также крупные промышленные предприятия. Тепловозы эксплуатируются на Улан-Баторской железной дороге в Монголии, Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии, на Шубаркольском разрезе и Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении в Казахстане.