Ростех разработал цифровые ценники для торговых сетей

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«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех разработал электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов. Устройство позволит автоматически обновлять стоимость и описание товара на прилавке при внесении изменений в базу данных.

Новое решение исключит возможность несовпадения цены в торговом зале и на кассе, а также избавит персонал магазинов от необходимости замены ценников вручную.

В разработке используется энергоэффективная технология электронных чернил, за счет которой информация на электронных ценниках хороша видна при любом освещении. Ценники полностью интегрированы с существующими решениями и базами данных на основе 1С и не требуют разработки дополнительного программного обеспечения.

«Российская разработка дешевле зарубежных аналогов и превосходит их по функционалу. Цифровая система значительно сокращает объем ручного труда, очень удобна, эффективна для ретейлеров и окупается в среднем за несколько месяцев», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В составе Ростеха разработку ведет предприятие «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — Государственный Рязанский приборный завод.

«Несмотря на то что серийное производство электронных ценников еще не запущено, мы уже получили ряд заказов от торговых сетей. Опытная партия новых изделий будет передана в магазины одного из крупнейших российских ретейлеров уже в ближайшее время», — отметил первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев.