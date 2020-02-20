Новая контрейлерная платформа УВЗ для ФГК запущена в серийное производство
На Уралвагонзаводе запущен в серию новый вагон. Это вагон-платформа модели 13-5205. Заказчик — Федеральная грузовая компания. А разработчик — Уральское КБ вагоностроения.
Вагон-платформа, благодаря инновационным конструкторским решениям и уникальному сочетанию технических характеристик, обеспечивает, в том числе, контрейлерные перевозки. Вагон-платформа успешно прошел приемочные испытания и в августе 2019 года получил сертификат соответствия.
В прошлом году он был представлен на Международном железнодорожном салоне техники и технологий PRO//Движение.Экспо, где вызвал интерес у потенциальных российских и зарубежных заказчиков.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/114201
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