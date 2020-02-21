В Башкирии заработала первая очередь роботизированной фермы

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21 февраля в СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района Башкирии запустили первую очередь роботизированной молочно — товарной фермы на 800 коров черно-пестрой породы. При предполагаемой продуктивности в 9 тысяч кг в год от каждой коровы ферма должна производить 7,2 тысяч тонн молока ежегодно.

До этого в регионе не было практики использования доильных роботов.

В хозяйстве введён в эксплуатацию первый корпус из каркасно-тентовых конструкций на 400 голов для беспривязного содержания КРС, завершается строительство второго.

В первом корпусе уже установлены шесть доильных роботов Lely Astronaut A5, три робота-уборщика вакуумного типа Lely Discovery Collector 120, а также робот-пододвигатель кормов. Столько же роботов будет работать и во втором.

Общий объём инвестиций оценивается в 420 миллионов рублей. Окупаемость пилотного проекта — от трёх до до пяти лет.

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«Робот замыкает на себе весь производственный цикл. Он не только доит коров, но и следит за состоянием их здоровья, за их комфортным содержанием. Молоко, получаемое на таких роботизированных фермах — самого высокого качества. По нашим предварительным оценкам, себестоимость молока экстра-класса не превысит 18 рублей за литр. Это очень хороший показатель для агробизнеса. Мы должны построить 20 таких ферм в республике. За молоком, которое будет производится на этой ферме, уже идёт охота; и многие переработчики проявляют большую заинтересованность. Это первая в России роботизированная ферма с полным циклом и построенная каркасно — тентовым способом», — отметили на окрытии фермы.

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Генеральный директор сельхозпредприятия Раиль Фахрисламов рассказал, что роботов они закупили на уфимском предприятии «Роботекс», где в январе прошлого года было запущено крупноузловое сборочное производство голландских доильных роботов Lely Astronaut A5.

Преимущества доильных роботов бесспорны. Во-первых, это бесстрессовое доение: корова сама решает, когда ей доиться, пить, есть или отдыхать. А спокойная корова дает высокую продуктивность. Индивидуальный подход робота к каждой корове тоже работает на повышение надоев, позволяет более эффективно использовать комбикорм в зависимости от продуктивности коровы. Чёткая последовательность в выполнении технологических операций и отсутствие человеческого фактора дают возможность получать молоко высокого качества.

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Эффективность показывают роботы — пододвигатели кормов и убиратели навоза. Они помогают поддерживать не только чистоту, но еще и комфортную среду с минимальным количеством стресса для коров. Животные уже к ним привыкли и не испытывают никакого дискомфорта от роботов. С помощью роботов-дояров также формируется обширная база данных — от жирности, белка до соматики, изменения веса, что говорит о состоянии здоровья животного. Вся эта информация постоянно обновляется. Установка помогает и в плане контроля стада: любые отклонения видны. И если какая-то корова заболела, то у хозяйства гораздо больше шансов её вылечить, потому что есть база данных со сведениями по каждому животному. Роботизированное доение позволяет оператору, специалистам и заведующему фермой лишь высвободить ценное время, которое раньше занимала дойка, и посвятить его деталям, напрямую влияющим на продуктивность животных.

© bashinform.ru

© bashinform.ru