Новейший морской буксир «Сергей Балк» принят в состав Черноморского флота
Первый буксир новейшего проекта 23470 «Сергей Балк» вошел в состав Черноморского флота (ЧФ) в пятницу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой флота.
«Сегодня в главной базе Черноморского флота городе Севастополь в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота принят морской буксир „Сергей Балк“. Перед началом подъема Андреевского флага был проведен чин его освящения, в котором приняли участие командование флота, экипаж буксира, представители завода-изготовителя, ветераны ЧФ и духовенство», — сообщили на флоте.
После включения судна в состав флота экипажу предстоит проверка готовности к выходу в море. Затем буксир приступит к выполнению плановых задач.
Главное предназначение судов проекта 23470 — морские буксировки во льдах и на чистой воде, проводки в акватории портов, постановка судов к причалу, выполнение эскортных операций в море, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах и горящего на воде топлива, а также снятие с мели кораблей и судов. Грузоподъемность новых буксиров — 200 тонн. Дальность плавания — 300 миль, автономность — 30 суток.
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