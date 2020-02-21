Зерновозы на шасси КАМАЗ поставлены судоходной компании

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Партия зерновозов на шасси КАМАЗ-65207 поставлена в адрес судоходной компании «ТрансМорФлот».

Автомобили для перевозки зерновых культур 68905-521002-87 на шасси КАМАЗ 65207-1002-87 с обновлённым кузовом производства предприятия «СпецАвтоКам» поставлены в количестве 11 единиц. Автомобиль, который сегодня пользуется большой популярностью, был выведен на рынок в 2018 году и получил отличные отзывы от перевозчиков зерна и других сельскохозяйственных культур.

Автомобиль оснащён двигателем Daimler OM457LA (Евро-5) с системой нейтрализации отработавших газов (AdBlue), коробкой передач ZF 16S2220, ведущими мостами на пневмоподвеске. Платформа увеличенной жёсткости, имеет объём 32 куб. метра и оснащена тент-каркасом с наматывающим устройством и фиксированной площадкой. Для более плотного прилегания борта платформы имеют резиновые уплотнения.

Внутренний размер платформы, изготовленной из стали марки 09Г2С — 7200×2460×1800 мм. Запоры бортов — механические, открываются вручную. Подъёмное устройство платформы гидравлическое с приводом от насоса через коробку отбора мощности. Управление подъёмом электропневматическое из кабины.

Стальная бортовая платформа коробчатого типа по желанию заказчика может быть исполнена в двух вариантах: с двумя либо тремя боковыми бортами. Также возможно изготовление бортов с применением стали толщиной 2 мм или 3 мм.