Обзор строительства и реконструкции спортивных комплексов

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В обзор включены новости ранее не опубликованные на сайте.

В г. Ершове Саратовской области после реконструкции открылся стадион «Юность».

Отметим, что реконструкция стадиона проводилась в 2 этапа. В 2018 году был выполнен I этап строительства — восстановлено здание детско-юношеской спортивной школы, возведен новый спортзал для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом.

В 2019 году второй этап реконструкции стадиона вошёл в нацпроект «Демография». На спортивном объекте были обустроены футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, легкоатлетический сектор, игровые площадки для занятий теннисом, баскетболом, пляжным волейболом. На трибунах были установлены кресла, смонтирован навес. Вдоль стадиона построена пешеходная дорожка. Возведены ограждение, пропускные турникеты, заасфальтированы проезды.

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В Домодедово Московской области появилось футбольное поле, соответствующее стандартам FIFA

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Прошла торжественная церемония открытия футбольного поля городского стадиона «Авангард». Теперь его покрытие представляет собой искусственный газон с подогревом.

В 2019 году в рамках программы «Наследие Чемпионата мира по футболу 2018″ была произведена замена натурального газона основного футбольного поля на искусственное покрытие с системой подогрева. Это позволит проводить занятия в гораздо более широкий климатический диапазон.

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Городской стадион „Авангард“ был построен в 2007 году и включает в себя легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, прыжковой зоной, а также зонами для метаний и толкания ядра. В центре спортивного ядра расположено футбольное поле. На стадионе расположены трибуны для зрителей вместимостью около 6000 мест.

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Сейчас — это современное искусственное поле с системой подогрева, на котором можно заниматься на протяжении всего года вне зависимости от погодных условий. Стадион — это центральное место городского округа Домодедово. Рядом и борцовский зал, и зал дзюдо, и физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, на котором сегодня проходит турнир Московской области по армейскому рукопашному бою, на который приехали более четырёхсот детей. Спортивная инфраструктура здесь востребована».

В Туле построен новый футбольный манеж

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Сборно-разборное сооружение, состоит из стального каркаса и покрытия из специальной мембранной ткани. В нем уже проходят тренировки спортивной школы «Арсенал» и Детской академии ПФК «Арсенал». Площадка позволяет проводить тренировки круглый год.

Кроме того, для воспитанников академии и спортшколы на Центральном стадионе «Арсенал» завершается строительство современного искусственного поля.

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В Карачаево-Черкесии открыт новый ФОК

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В городе Карачаевске состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, который расположился в районе гимназии № 4 имени М.А. Хабичева. На базе ФОКОТа располагаются футбольное поле с искусственным покрытием, спортивный городок, универсальная спортивная площадка, круговая и линейная беговая дорожка, зрительская трибуна, регбийное поле.

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Болоховский ФОК в Тульской области открыт после ремонта

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Это объект со сложной историей. В 2013 году на его ремонт выделялось 13,5 млн из бюджетных средств. Деньги освоили, а объект остался в непригодном для эксплуатации состоянии. Пять лет ФОК, необходимый всем жителям Болохово, а их — более 10 тысяч человек — простаивал. На его восстановление из регионального бюджета выделили 12,5 миллионов рублей. В этом году — еще 9 миллионов.

Ремонтные работы велись в 2 этапа. К ним приступили в третьем квартале 2018 года. До конца года был отремонтирован основной зал, раздевалки, все инженерные системы. В результате ФОК начал функционировать уже в апреле 2019 года. На втором этапе было смонтировано видеонаблюдение, фасад, проведено благоустройство, установлено ограждение. Приобретено оборудование для секций.

Сейчас в ФОКе организованы занятия по легкой атлетике, футболу, художественной гимнастике, кикбоксингу. В ближайшее время планируется открыть секцию самбо. Договоренность с тренером Федерации самбо Тульской области уже достигнута. Набор детей продолжается. Тренерский штат укомплектован полностью. Также в ФОКе работает тренажерный зал.

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В Серышевском районе Амурской области торжественно открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

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Спортивный объект появился в селе Томское. Теперь у местных жителей есть специальная площадка для занятий спортом.

В ФОКе открытого типа есть футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки длиной 200 метров и тренажёры. Территорию ФОКа сделали из резиновой крошки в целях безопасности. Для зрителей установили трибуну на 100 посадочных мест. Кроме этого, здесь есть военно-спортивная полоса препятствий.

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ФОК включает в себя площадку для стритбола, секторы для прыжков в длину и в высоту, площадку для воркаута, уличные тренажёры и отапливаемые раздевалки.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в селе Томское обошёлся более чем в 25,5 миллионов рублей областному и районному бюджетам. Многофункциональная площадка будет работать круглый год: летом здесь футбольное поле с искусственным покрытием, а зимой на его месте зальют каток.

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© saratov.gov.ru

В Краснозаводске Московской области открыли обновлённый стадион с новым футбольным полем и дорожками

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В Краснозаводске прошло торжественное открытие обновлённого стадиона СК «Старт»

Стадион получил футбольное поле с подогревом, отвечающее современным требованиям ФИФА и 4 новые легкоатлетические дорожки. Модернизация футбольного поля стадиона была проведена в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Дополнительно за счет муниципального бюджета были проведены работы по устройству трибун, благоустройству прилегающей территории и установке ограждений.

К открытию обновлённого стадиона был приурочен товарищеский матч между ветеранами Сергиево-Посада и Калязина.

Во исполнение национального проекта «Демография» в Комаричах Брянской области открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс

© bryanskobl.ru

На строительство объекта в прошлом году более 70 млн рублей из областного и местного бюджетов. Более чем на девять миллионов закуплено спортивное оборудование и инвентарь, прекрасно обустроены большой и малый залы для многих видов спорта, оборудованы отличное футбольное поле, волейбольная площадка, зоны отдыха. В ФОКе созданы все условия для спортивных соревнований, праздников и фестивалей.

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После капитального ремонта открыли оздоровительный спортивный комплекс «Белогорье» в Амурской области.

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Капитальный ремонт ванны бассейна не проводился со дня постройки — 1987 года. В прошлом году строители приступили к ремонту кровли, с нынешнего года начались основные работы во внутренних помещениях комплекса. Была заменена плитка ёмкости бассейна и дорожки вокруг ванны. Проведена замена потолков из стеклоткани на более современный материал, установили новое освещение и металлопластиковые окна.

Общая стоимость работ составила более 9,6 миллионов рублей.

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На Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге, 14 в корпусе Б, принадлежащем научно-образовательному центру Политехнического университета Петра Великого, после капитального ремонта открылся современный спортивный кампус для занятий дзюдо.

Реанимация находившегося в аварийном состоянии университетского спортзала состоялась по инициативе руководства Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и «Клуба Дзюдо Турбостроитель», расположенных по соседству на Кондратьевском проспекте. В апреле текущего года Федерация дзюдо Санкт-Петербурга и Политехнический университет заключили соглашение о партнерстве, целью которого стала реализация совместных программ по дзюдо для спортсменов и молодых тренеров из клубов и СШОР города, а также возрождение студенческой команды дзюдо Политеха и, соответственно, соревновательной практики. Договор подписали члены Общественной палаты города — ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской и президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Одной из приоритетных задач тогда была названа модернизация спортивно-тренировочной базы университета.

В советскую эпоху на Полюстровском, 14 располагался ЛМЗ-втуз (ныне является частью Политеха), ставший альма-матер для многих и многих воспитанников существовавшего тогда при ЛМЗ спортклуба «Турбостроитель» (с 2011 года — «Клуб Дзюдо Турбостроитель» / СШОР по дзюдо им. А.С. Рахлина). Нынешний его глава, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин бережно относится к славной истории клуба и всего, что с ним связано, и активно реализует инициативы, направленные на возрождение прежних добрых традиций или тех их крох, что удалось сберечь в постперестроечное время.

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Было:

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Стало:

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В Котласе Архангельской области построены современное футбольное поле и легкоатлетические дорожки.

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Котласе на стадионе «Салют» построены современное футбольное поле и легкоатлетические дорожки.

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В Борисовском районе Белгороской области после капитального ремонта открыли физкультурно-оздоровительный комплекс.

© belregion.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Борисовском районе был открыт в 1998 году одним из первых в области. Спустя 21 год здесь был проведен капитальный ремонт. Утеплили стены, крышу, обновили фасад, заменили окна, двери, коммуникации. Обустроили комнаты отдыха для спортсменов, приезжающих на соревнования. Всего на ремонт было затрачено 17 миллионов рублей.

В Азове Ростовской области открылся новый спортивный зал единоборств имени братьев Самургашевых.

© donland.ru

Напомним, что с 2017 года это уже четвертый спортивный зал единоборств, построенный региональной федерацией спортивной борьбы в рамках частно-государственного партнерства.

© donland.ru

© donland.ru

После реконструкции открыт стадион в микрорайоне № 8 Одинцово Московской области.

© odin.ru

Теперь в 8 микрорайоне есть современный футбольный стадион, а также две хорошие площадки: ГТО 12 на 13 метров и многофункциональная 15 на 30 метров

© odin.ru

© saratov.gov.ru

В Большой Мурте Красноярского края открылся новый спорткомплекс.

© kraysport.ru

Спортивный объект построен в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»

Новый спорткомплекс состоит из двух этажей. На первом этаже расположены спортивный (24×42 м) и тренажерный залы, раздевалки, вестибюль, гардероб, душевые, комната для хранения инвентаря и другие помещения. На втором этаже размещаются административные помещения, тренерская, помещение для отдыха, кабинеты врача и медсестры.

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Физкультурно-спортивный центр станет тренировочной площадкой для воспитанников МКУ «Большемуртинская спортивная школа», у подрастающего поколения будет возможность записаться в отделения по волейболу, настольному теннису, футболу и регби. Инфраструктура комплекса позволит проводить соревнования по различным видам спорта. Для поклонников активного образа жизни запланированы занятия по волейболу, мини-футболу, фитнесу, а также занятия «групп здоровья» для старшего поколения.

© saratov.gov.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!