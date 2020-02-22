Кубанский производитель банановых чипсов начал экспорт в Китай

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Кубанская компания, являющаяся единственным в России производителем натуральных банановых чипсов, впервые экспортировала свою продукцию в Китай, отгрузив около 1 тонны чипсов. Контракт был заключен по итогам международной выставки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщил руководитель регионального Центра координации поддержки экспорта Роман Воротников.

«В 2019 году компания GreenShire была активным участником различных выставочных мероприятий в рамках нацпроекта. В ходе одного из них в конце 2019 года с Китаем были достигнуты договоренности о поставках, заключен контракт. Компания провела первую отгрузку в Китай, объем партии составил около одной тонны», — сказал Воротников.

Он добавил, что для такой продукции, как чипсы, подобный объем отгрузки считается немалым. Производство компании GreenShire расположено на Кубани. Как отмечается на сайте компании, это первый и единственный в России и странах СНГ производитель натуральных банановых чипсов, собственная технология была разработана после изучения опыта производителей банановых чипсов в Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

Воротников также сообщил, что по итогам участия кубанских производителей в международной выставке «Продэкспо» в Москве компания-производитель подсолнечного масла заключила контракт на поставки в Азербайджан.