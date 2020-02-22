Компания «Гиролаб» начала производство новой модели устройства инерциальной навигационной системы

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Линейка бесплатформенных инерциальных навигационных систем, серийно выпускаемых компанией «Гиролаб», пополнилась новым перспективным изделием на базе кольцевых лазерных гироскопов (КЛГ) и кварцевых акселерометров повышенной точности — модель БИНС КЛГ «ГЛ-180.300».

БИНС КЛГ имеют повышенную устойчивость к изменению температур и ударным воздействиям, имеют низкое потребление, высокий ресурс и высокую точность, сопоставимую с уже заслужившей популярность БИНС «ГЛ-150» на базе волоконно-оптических гироскопов, но обладает меньшими размером и массой, уже встроенную амортизацию.

Применяемые в БИНС кольцевые лазерные гироскопы производятся с применением новых современных технологий и комплектующих. Этим обеспечивается низкое энергопотребление (сопоставимое с потреблением волоконно-оптических датчиков) и, соответственно, повышенный ресурс надежности.

При высоких точностных характеристиках, стабильности масштабного коэффициента, повышенной устойчивости к воздействию магнитного поля и изменению температуры КЛГ позвляют обеспечивать возможность серийного производства БИНС высокого качества, со стабильными параметрами и надежностью эксплуатации в разных условиях применения.

В настоящее время также ведется разработка целой линейки БИНС КЛГ, как в сторону более высоких точностей, так и менее точных, но более дешёвых. Первая модификация БИНС на базе кольцевых лазерных гироскопов — модель «ГЛ-180.300» — разработана и запущена в производство для наземного применения в условиях повышенных ударных и вибрационных воздействий. При наличии заинтересованности со стороны профильных заказчиков, например, для авиационного или морского применений, а также для конкретных задач (навигация для высокоточного направленного горизонтального и наклонного бурения и т. д. ) будут появляться соответствующие модификации.

Характеристики по ссыллке:

http://gyrolab.ru/product/gl-180-strapdown-inertial-navigation-system-ring-laser-gyroscope/