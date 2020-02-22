Российская система диспетчерского контроля на базе процессоров 1892ВМ14Я под ЗОСРВ «Нейтрино»

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Как сообщает разработчик российских специализированных процессоров и программного обеспечения — НПЦ «ЭЛВИС» из Зеленограда — на рабочей платформе с отечественным многоядерным 40-нм процессором 1892ВМ14Я налажена работа системы «Фокус» петербургского предприятия «Встраиваемые системы». Программный комплекс работает в защищенной операционной системе реального времени «Нейтрино». Версии российской ЗОСРВ «Нейтрино» созданы для самых различных архитектур современных микропроцессоров: х86, MIPS, ARM, PowerPC, Эльбрус, КОМДИВ и Мультикор. Интеграция с такой операционной системой другого российского продукта СДКУ «Фокус» позволяет создавать надежные и безопасные решения, используя только отечественные аппаратные и программные платформы. СДКУ «Фокус» создана для сбора, обработки, анализа, визуализации и хранения данных технологических процессов в режиме реального времени, а также предупреждения аварийных ситуаций на объектах автоматизации. В 2019 году сертифицирована Минобороны России. СДКУ «Фокус» имеет масштабируемую, распределённую архитектуру, эффективно и легко интегрируется с облачными сервисами по протоколу MQTT, с системами верхнего уровня, используя протоколы OPC UA и OPC DA, а также с уровнем контроллеров с помощью Modbus TCP/RTU, CAN и т. д. Еще одно преимущество — высокое быстродействие, работа в режиме жесткого реального времени и высокая отказоустойчивость. Аппаратная платформа — 40-нм многоядерная система на кристалле 1892ВМ14Я, это российская разработка НПЦ «ЭЛВИС». В 1892ВМ14Я: кластер из 2 ядер ARM х 816 МГц с сопроцессорами Neon, 2 DSP-ядра Elcore-30M х 672 МГц, встроенное ядро графического акселератора ARM, ядро навигационного коррелятора спутниковых систем ГЛОНАСС/Beidou/GPS, ядро аппаратно-программного видео акселератора VELcore-01 и встроенные порты ввода/вывода. 1892ВМ14Я обладает низким для своей категории энергопотреблением (до 3 Вт) и высокой производительностью, испытания подтвердили успешную работу в мобильных устройствах и бортовых системах.