Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LFm7PyzPrMw

Словосочетание «российские нанотехнологии» ещё несколько лет назад вызывало у определённой сетевой аудитории лишь гомерический хохот. Однако прошло время, и в России появилась компания, которая полностью реабилитировала отрасль за первые неудачи. Что это за компания и как ей удалось завоевать мировое лидерство — рассказываем в этом выпуске.