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Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LFm7PyzPrMw

Словосочетание «российские нанотехнологии» ещё несколько лет назад вызывало у определённой сетевой аудитории лишь гомерический хохот. Однако прошло время, и в России появилась компания, которая полностью реабилитировала отрасль за первые неудачи. Что это за компания и как ей удалось завоевать мировое лидерство — рассказываем в этом выпуске.
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

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экономика, промышленность, наука
  • Нет аватара Redline
    23.02.2016:32:59

    12 млн.тонн трубок — говорится в репортаже?

    #1189925
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