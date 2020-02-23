Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LFm7PyzPrMw
Словосочетание «российские нанотехнологии» ещё несколько лет назад вызывало у определённой сетевой аудитории лишь гомерический хохот. Однако прошло время, и в России появилась компания, которая полностью реабилитировала отрасль за первые неудачи. Что это за компания и как ей удалось завоевать мировое лидерство — рассказываем в этом выпуске.
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23.02.2016:32:59