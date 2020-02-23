Завод спецтехники с Урала выпустил цементировочный агрегат на шасси КАМАЗ с газовым двигателем
В конце августа 2019 года пресс-служба Уральского завода спецтехники сообщила о выпуске нового цементировочного агрегата на шасси Камаз 43118 экологического класса Евро-5 с восьмицилиндровым газовым двигателем Камаз 820.92-300 мощностью 300 л.с.
Цементировочный агрегат комплектуется трехплунжерным насосом СИН32 (максимальная приводная мощность 130 кВт), предназначенным для перекачивания различных жидкостей под высоким давлением используемым в установках для кислотной обработки скважин, гидропескоструйной перфорации и для цементирования скважин.
НАСОС ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЙ СИН32 © uzst.ru
В настоящий момент завод выпускает 33 модели цементировочных агрегатов на шасси Урал и КАМАЗ с насосами ЦН 26-32, НПЦ-32 и СИН-32 .
Читайте также...
- «Уральский завод спецтехники» спроектировал и изготовил жилой модуль на шасси Урал NEXT
- Автомобиль для перевозки взрывчатых веществ Урал-NEXT 4320 (004) пр-ва Уральского Завода Спецтехники
- Новые модели спецтехники с КМУ АНТ на базе отечественных автомобилей от российской компании
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!