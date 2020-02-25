СИЗ запустил производство протяжного инструмента

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Свердловский инструментальный завод (СИЗ) запустил в Екатеринбурге первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента, сообщил Фонд развития промышленности (ФРП), который предоставил на проект заем 140 млн руб. Общий бюджет проекта — 200 млн руб.

«Предприятие создало новый производственный цех по выпуску металлообрабатывающего протяжного инструмента для прорезания елочных пазов и угловых протяжек с твердосплавными пластинами. Протяжные инструменты используются, когда требуется высокая точность обработки для изготовления особо сложных форм», — говорится в сообщении ФРП.

Ранее протяжной инструмент производили только за рубежом: в Германии, Швейцарии и Молдове. СИЗ планирует около 10% продукции поставлять на экспорт в Белоруссию для БелАЗа и Минского тракторного завода. Протяжкой называют способ обработки, при котором для удаления металла используется многолезвийный металлорежущий инструмент.