Новости дорожного хозяйства

В Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии участок трассы А-155 расширили до четырех полос

Благодаря капитальному ремонту пропускная способность 7-километрового отрезка увеличилась в два раза — до 35 тыс. автомобилей в сутки. Ожидается, что это позволит ликвидировать заторы в направлении Черкесска и Карачаевска в утренние и вечерние часы.

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Теперь участок трассы А-155 Черкесск — Домбай — граница с республикой Абхазия (км 9 — км 16) соответствует требованиям II категории, имеет четыре полосы движения — проезжая часть в ходе работ была расширена с 11 до 15,5 м. Для усиления дорожной одежды уложено геосинтетическое полотно, а при устройстве покрытия применен высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Поскольку участок трассы проходит в зонах жилой застройки дорожники установили 383 м железобетонных подпорных стен высотой около 5 м. Это позволит предотвратить обрушение и сползание земляной насыпи, на которой расположены фундаменты домов, от различных факторов: вибрации от проезжающих машин, осадки.

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Кроме того, в рамках капитального ремонта отремонтировали 64 примыкания и пересечения, установили 1,6 км барьерного и свыше 5,5 км осевого ограждения. Построено 7 км линий электроосвещения и установлено более 800 дорожных знаков. Отремонтирована 21 остановка общественного транспорта, устроено 7 км тротуаров, а на самых оживленных перекрестках — пересечения улицы Курортной с улицами Первомайская, Куцева, Морозова, Железнодорожная и Октябрьская — установлено пять светофорных объектов.

Во избежание подтоплений конструктивных элементов дороги большое внимание уделили системе водоотведения: построено более трех км прикромочных лотков, отремонтированы водоотводные каналы и водопропускные трубы.

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Ход строительства трассы Таврида

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/tmhlE3JLl3E

ЦКАД

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kkiK047tInQ