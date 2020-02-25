В АО «Авиастар-СП» изготовлена очередная партия агрегатов для пассажирского самолета МС-21
Ульяновское самолетострои-тельное предприятие АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) завершило работы по изготовлению очередной партии агрегатов для серийных авиалайнеров МС-21.
— В настоящее время готовятся к отгрузке на Иркутский авиационный завод панели фюзеляжа, — поясняет директор программы МС-21 в АО «Авиастар-СП» Виталий Игнатьев. — На финальной стадии сборки находится следующая партия агрегатов.
Напомним, «Авиастар-СП» является крупнейшим кооперантом ПАО «Корпорация «Иркут» по программе МС-21. В цехах предприятия изготавливаются комплекты панелей на отсеки фюзеляжа, все двери и хвостовое оперение.
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