Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

В АО «Авиастар-СП» изготовлена очередная партия агрегатов для пассажирского самолета МС-21

 © www.aviastar-sp.ru

Ульяновское самолетострои-тельное предприятие АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) завершило работы по изготовлению очередной партии агрегатов для серийных авиалайнеров МС-21.

— В настоящее время готовятся к отгрузке на Иркутский авиационный завод панели фюзеляжа, — поясняет директор программы МС-21 в АО «Авиастар-СП» Виталий Игнатьев. — На финальной стадии сборки находится следующая партия агрегатов.

Напомним, «Авиастар-СП» является крупнейшим кооперантом ПАО «Корпорация «Иркут» по программе МС-21. В цехах предприятия изготавливаются комплекты панелей на отсеки фюзеляжа, все двери и хвостовое оперение.

 © www.aviastar-sp.ru
Источник: https://www.aviastar-sp.ru/press_center/company_news/5251/

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

МС-21-300, АО «Авиастар-СП», ОАК
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,