В АО «Авиастар-СП» изготовлена очередная партия агрегатов для пассажирского самолета МС-21

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Ульяновское самолетострои-тельное предприятие АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) завершило работы по изготовлению очередной партии агрегатов для серийных авиалайнеров МС-21.

— В настоящее время готовятся к отгрузке на Иркутский авиационный завод панели фюзеляжа, — поясняет директор программы МС-21 в АО «Авиастар-СП» Виталий Игнатьев. — На финальной стадии сборки находится следующая партия агрегатов.

Напомним, «Авиастар-СП» является крупнейшим кооперантом ПАО «Корпорация «Иркут» по программе МС-21. В цехах предприятия изготавливаются комплекты панелей на отсеки фюзеляжа, все двери и хвостовое оперение.

© www.aviastar-sp.ru