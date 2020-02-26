Новый птицеводческий комплекс открылся в Малопургинском районе Удмуртии

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Рядом с деревней Сизяшур Малопургинского района открылся птицеводческий комплекс, сообщила пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Частные инвесторы из Удмуртии и Саратовской области вложили в проект 35 млн рублей.

Под содержание птицы переоборудованы неиспользуемые помещения молочно-товарной фермы, раньше она принадлежала местному совхозу «Радист». На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

Ожидается, что комплекс будет производить 1 800 тонн мяса птицы в год. В конце недели сюда привезут из Челябинска первую партию бройлерных цыплят. Все процессы содержания автоматизированы — кормлением, поением и микроклиматом управляет компьютерная программа.

Помещения рассчитаны на одновременное содержание 121 тысячи голов бройлеров. Планируется построить с нуля два цеха — для убоя и для переработки, а также инкубатор. Готовую продукцию будут поставлять в Москву, заключены договоры поставки и с местными торговыми сетями.

Фото: Минсельхоз Удмуртии