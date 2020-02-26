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Первый серийный Ми-38 с салоном повышенной комфортности передан заказчику — компании «Газпромбанк Лизинг». Эксплуатантом машины, произведенной на Казанском вертолетном заводе, станет компания Русские вертолетные системы (РВС).

Передача первого вертолета Ми-38 — важный этап, подтверждающий готовность КВЗ к серийным поставкам машин данного типа как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков. Прогнозируемая потребность потенциальных покупателей в Ми-38 до 2030 года составляет более 100 машин.

Торжественная передача Ми-38 первому заказчику состоялась на Казанском вертолетном заводе.

Управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров вручил символический ключ от вертолета Ми-38 генеральному директору компании РВС Михаилу Казачкову. Переданный вертолет с салоном повышенной комфортности предназначен для перевозки до 10 человек.

«Передача первого вертолета Ми-38 — важный этап, подтверждающий готовность КВЗ к серийным поставкам машин данного типа как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков. Прогнозируемая потребность потенциальных покупателей в Ми-38 до 2030 года составляет более 100 машин», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

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Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117 В отечественного производства.Основные элементы конструкции фюзеляжа выполняются из алюминиевых сплавов, отдельные узлы и детали — из стали, титана и композитных материалов. Передовой по конструкции шестилопастной несущий винт обеспечивает высокую тягу и низкий уровень вибраций. Лопасти оборудованы противообледенительной системой, а Х-образный рулевой винт придает вертолету отличную управляемость при низком уровне шума. Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонн, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.