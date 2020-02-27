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На «КАМАЗе» разработан мобильный накрышный модуль автономного управления автомобилем. Проект получил название «Аватар».

"Аватар" - это мобильный модуль, устанавливаемый на крышу автомобиля, который позволяет «превратить» автомобиль в беспилотное транспортное средство. Для осуществления автономного управления с помощью модуля автомобиль должен быть оснащён автоматической коробкой передач, электронной педалью акселератора, электронной тормозной системой и электрогидроусилителем руля. Все агрегаты должны поддерживать удалённое управление через автомобильную CAN-шину.

К разработке «Аватара» в Научно-техническом центре «КАМАЗа» приступили в 2018 году. Дизайн и начинка модуля были разработаны Службой инновационных автомобилей в 2019 году. Сегодня идёт отработка алгоритмов управления и принятия решений, отладка программного обеспечения, валидация и тестирование системы автономного управления в реальных условиях. Модуль тестируется на автомобиле КАМАЗ-43118.

«Развитие беспилотного транспорта, в том числе и грузового — один из основных трендов автомобильной отрасли. Такие решения призваны оптимизировать дорожный трафик, снизить стоимость перевозок и число ДТП. Предприятия Ростеха ведут активную работу по развитию беспилотного транспорта, лидирующие позиции в этой области занимает ПАО „КАМАЗ“. Компания уже испытывает беспилотный автобус „Шатл“ для перевозки пассажиров и бескабинный грузовик „Челнок“ для транспортировки грузов на территории предприятия. Новинка „Аватар“ позволяет сделать „умными“ уже существующие машины, что открывает возможность оперативно и с меньшими затратами наращивать парк беспилотной техники. Внедрение этой разработки в перспективе может привести к расширению использования беспилотного транспорта на территории России», — сказалисполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В отличие от своего предшественника — беспилотного автомобиля из проекта «Одиссей», «Аватар» дополнительно оснащён системой дублирования автономного управления, органов принятия решения и системы fusion, состоящей из различных сенсоров, как во фронтальной зоне, так и вокруг автомобиля, что значительно повышает безопасность движения в автономном режиме, а также позволяет страховать основную систему при её сбое или поломке. Также предусмотрено дублирование системы связи, что позволяет в случае помех со стороны одного из передающих каналов, переключиться на другой. Модуль и программное обеспечение разработаны в соответствии со стандартом ISO 26262 (Европейский стандарт функциональной безопасности).

«В определённых ситуациях, при выполнении ряда опасных для человека задач необходимо, чтобы машина выполняла их без водителя. В их числе — масштабные пожары, химические заражения, бактериологические и радиационные заражения территории, ликвидация последствий других чрезвычайных ситуаций», — пояснил цель проекта главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко.

В случае, если случился отказ одного блока или прерываются пакеты данных, в приоритет сразу переходит другой блок. Если же система полностью отказывает, то происходит безопасное автономное торможение путём отправки управляющих команд на агрегаты автомобиля. В результате полностью исключается человеческий фактор, так как система автономного управления не устаёт и не засыпает.

В беспилотном режиме автомобиль может передвигаться со скоростью до 60 км/ч. В дальнейшем предельную скорость будет ограничивать заказчик.

«Модуль „Аватар“ способен строить цифровую карту дорог с помощью 3D-лидаров. По этой карте он может самостоятельно построить себе маршрут для передвижения. Оператор указывает конечную точку маршрута, система подгружает карту, выстраивает маршрут и после этого машина начинает движение по заданной траектории. Для большей надёжности используется комплексированная навигационная система, которая позволяет подгружать дополнительные координаты со спутниковой навигационной системы и включать поправки от инерциальной системы навигации», — рассказал главный специалист программного обеспечения систем управления — руководитель группы Службы главного конструктора инновационных автомобилей Научно-технического центра Ильназ Юнусов. По его словам, если заказчик захочет роботизировать свои автомобили, он может приобрести и установить на них накрышные модули «Аватар». Модули будут интегрированы в систему управления автомобилем, после чего смогут выполнять поставленные им задачи.

В планах камазовских разработчиков — оснастить систему «Аватар» квадрокоптером, с помощью которого можно будет производить оцифровку и составление карты местности. Далее собранные данные отправятся в модуль «Аватар», что позволит автомобилю более качественно выстраивать маршрут и двигаться на большие расстояния автономно. Связь с модулем «Аватар» осуществляется через промышленный Wi-Fi и LTE, а также через резервный канал — УКВ.