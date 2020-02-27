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Судостроение и судоходство

На Зеленодольском СЗ заложили пассажирское прогулочно-экскурсионное судно проекта 03622

 © ruscable.ru

27 февраля 2020 года на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (р. Татарстан) состоялась закладка корпуса речного пассажирского прогулочно-экскурсионного судна проекта 03622 «Чайка».

Особенностью заложенного судна является то, что его двигатели могут работать на сжиженном природном газе (СПГ). По данным верфи, это первое в РФ пассажирское судно на СПГ. Предполагается, что новое судно будет выполнять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям. Поставка судна заказчику запланирована до конца 2022 года.

 © ruscable.ru

Прогулочно-экскурсионное судно проекта 03622 «Чайка» — справка

Разработчик проекта — АО «Зеленодольское ПКБ»

Длина габаритная — 58,8 м

Ширина габаритная — 10,8 м

Осадка судна — ок. 1,2 м

Скорость судна — ок. 18 км/ч

Экипаж — 3 + 8 (обслуживающий персонал)

Пассажировместимость — не менее 170 чел.

Дальность плавания — 400 км

Автономность — 24 часа
Источник: https://www.ruscable.ru/news/2020/0...zalozhili_pervyj_v_Rossii_rechnoj_/

Зеленодольский судостроительный завод, Татарстан, 03622
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