На Зеленодольском СЗ заложили пассажирское прогулочно-экскурсионное судно проекта 03622
27 февраля 2020 года на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (р. Татарстан) состоялась закладка корпуса речного пассажирского прогулочно-экскурсионного судна проекта 03622 «Чайка».
Особенностью заложенного судна является то, что его двигатели могут работать на сжиженном природном газе (СПГ). По данным верфи, это первое в РФ пассажирское судно на СПГ. Предполагается, что новое судно будет выполнять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям. Поставка судна заказчику запланирована до конца 2022 года.
Прогулочно-экскурсионное судно проекта 03622 «Чайка» — справка
Разработчик проекта — АО «Зеленодольское ПКБ»
Длина габаритная — 58,8 м
Ширина габаритная — 10,8 м
Осадка судна — ок. 1,2 м
Скорость судна — ок. 18 км/ч
Экипаж — 3 + 8 (обслуживающий персонал)
Пассажировместимость — не менее 170 чел.
Дальность плавания — 400 км
Автономность — 24 часа
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