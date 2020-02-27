Произвоство насосов для АЭС. Завод Росатома

Станкорепортаж #18 | Центральное конструкторское бюро машиностроения

В этом выпуске: Цеха для механической и термической обработки деталей для атомной промышленности. Покажем уникальные испытательные стенды для насосов. Узнаем, кому и зачем нужны атомные реакторы в космосе. И почему не стоит волноваться о качестве выпускаемой продукции?

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» в составе АО «Атомэнергомаш» http://ckbm.ru/

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bHBXCqTaoj8