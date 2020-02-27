Произвоство насосов для АЭС. Завод Росатома
Станкорепортаж #18 | Центральное конструкторское бюро машиностроения
В этом выпуске: Цеха для механической и термической обработки деталей для атомной промышленности. Покажем уникальные испытательные стенды для насосов. Узнаем, кому и зачем нужны атомные реакторы в космосе. И почему не стоит волноваться о качестве выпускаемой продукции?
АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» в составе АО «Атомэнергомаш» http://ckbm.ru/
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bHBXCqTaoj8
Источник: https://youtu.be/bHBXCqTaoj8
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