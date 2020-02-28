В России изготовлен уникальный барокомплекс для производства изделий высокотехнологичных отраслей

Предприятие «Электромеханика», расположенное в городе Ржеве Тверской области, изготовило по заказу Роскосмоса барокомплекс площадью более 120 кв. м, в котором в условиях вакуума будут изготавливать изделия для нужд космической, авиационной, атомной отраслей.

Барокомплекс представляет собой технологический узел с герметичной испытательной вакуумной камерой размером около 30 м в длину и более 4 м в диаметре. Уникальность барокомплекса заключается в том, что он объединяет в себе функции сразу нескольких высокоточных приборов и устройств, необходимых для производства изделий в сфере авиастроения, атомно-энергетической, ракетно-космической и других наукоемких отраслях производства.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, барокомплекс уже успешно прошел испытания, его окончательную сборку для промышленной эксплуатации проведут в Красноярске. Туда оборудование отправлено на десяти грузовых машинах, транспортировка займет около месяца. Барокомплекс будут использовать для испытаний узлов космического оборудования, которые собирают в Красноярске.

Завод «Электромеханика» основан в 1939 году в Москве, после Великой Отечественной войны перебазирован в город Ржев, занимался разработкой и изготовлением продукции для военно-промышленного комплекса. Сейчас предприятие расширило номенклатуру, поставляет на рынок современное высокотехнологичное оборудование для различных отраслей промышленности, в том числе гражданского назначения.