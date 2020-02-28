Молочный цех в подмосковной Шатуре в 6 раз увеличил мощность производства после реконструкции

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В селе Середниково в экологическом хозяйстве «Спартак» после реконструкции открыли молочный цех. Площадь цеха увеличилась в три раза, с 300 до 1000 с лишним квадратных метров. Были заменены коммуникации. Запущена новая линия упаковки. Ручной труд заменило современное оборудование. В преобразование цеха было вложено 90 млн рублей. Цель — перерабатывать более 50 тонн молока в сутки.

Молоко на завод поступает с собственных ферм экологического хозяйства.

«Сейчас мы выходим на новый уровень — это нам даёт возможность увеличивать в смену молока до 30 тонн. Если раньше мы перерабатывали 5 тонн, то сейчас до 30 тонн. Если переведём завод на двухсменную систему — это порядка 50-60 тонн перерабатывать», — рассказала Валентина Сигаева, генеральный директор ООО «Экологическое хозяйство «Спартак».

За здоровьем и рационом бурёнок специалисты следят строго. О качестве продукции говорят и награды. Их у «Спартака» немало. Одно из последних достижений — Гран-при международного конкурса. Лучшей была признана вся продукция хозяйства, начиная от молока и заканчивая йогуртами.

Планы у руководства хозяйства амбициозные: к ассортименту прибавятся ещё и сыры. Для начала их выпуска необходимо дополнительно построить цех и закупить оборудование. С этими задачами «Спартак» готов справится в ближайшее время.