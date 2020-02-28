В Тотемском районе Вологодской области открыты новая молочная ферма и новая линия маслозавода

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Молочный комплекс СПК «Тотемский» расположен вблизи деревни Ивойлово Тотемского района. Его строительство началось в 2015 году. Проект разделили на два этапа. В 2017 году открыли коровник на 350 голов, молочный блок и санитарный пропускник. Год назад заработал телятник на 100 голов, а недавно — вторая ферма на 450 голов КРС. Доение коров происходит роботами.

Линию по производству творога запустили на «Маслозаводе Тотемский». Два года назад здесь начали масштабную модернизацию производства. Помимо «творожной» запущена линейка по выпуску йогурта, для изготовления которого используют вологодское варенье. Продукцию поставляют не только по региону, но и в Архангельскую, Ленинградскую области, а также в Москву. В марте планируется запустить новую линию по изготовлению «молодого» сыра Чеддер.

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Модернизация предприятия начали с упаковки: на ней появились орнаменты, украшающие фасады тотемских храмов — картуши.