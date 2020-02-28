На заводе «Маякпринт» в Пензе открыта новая обойно-печатная линия

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Запуск высокотехнологичного оборудования для производства обоев на флизелиновой основе состоялся на площадях холдинговой компании «Маяк».

Ввод в эксплуатацию четвертой обойно-печатной линии «Ольбрих» позволит увеличить объемы производства более чем на 2,5 млрд рублей в год и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Дополнительно создано 20 рабочих мест. Стоимость инвестиционного проекта — 325 млн рублей.

Производительность линии составит 7 млн условных кусков в год. Расширение производства осуществляется в рамках реализации программы по импортозамещению и способствует насыщению внутреннего рынка высококачественными отечественными товарами.

За счет ввода в эксплуатацию новой линии планируется увеличить на 18% объем производства в денежном выражении. На май 2020 года на «Маякпринте» планируется запуск еще одной бумагоделательной машины.

Сегодня холдинговая компания «Маяк» объединяет десять дочерних предприятий: «Маяк-Техноцелл», «Маякпринт», «Маяк-Канц», «Гравотэк», производящих продукцию, а также энергетические, транспортные и охранное предприятия, обслуживающие компанию. В прошлом году произведено продукции, выполнено работ, услуг на сумму 14 млрд рублей, рост к 2018 году составил 113%. В бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды перечислено более 1,3 млрд рублей.

ОАО «Маяк» — одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России, основанное в 1850 году. Списочная численность сотрудников составляет 1600 человек, много лет подряд предприятия компании входят в тройку лидеров Пензенской области по производительности труда.