В Свердловской области запустили крупное производство лакокрасочных и антикоррозийных материалов

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Сразу несколько нацпроектов были воплощены на уральском предприятии «Научно-производственный холдинг «ВМП» в поселке Арамиль под Екатеринбургом, где с нуля был возведён автоматизированный завод по производству металлических порошков и лакокрасочных материалов (ЛКМ). Компания создала структуру, которая позволила на основе научных разработок запустить реальное производство с большим количеством отечественного оборудования. Торжественное открытие завода состоялось в пятницу 28 февраля 2020 года.

Завод строился как высокопроизводительный комплекс с высокой степенью автоматизации. На сегодняшний день производство управляется с одного главного компьютера. Запущено 6 производственных линий и 2 фасовочные линии. Благодаря цифровизации во всей производственной цепочке исключено влияние человеческого фактора. А также исключён контакт людей с вредными химическими компонентами. Автоматизированная система позволяет получать более качественный продукт — краска, применяемая в дорожном, промышленном и гражданском строительстве, в промышленности, способна держаться до нескольких десятилетий.

Всего в строительство завода компания вложила около 1 миллиарда рублей. Завод может в год выпускать 2 тысячи тонн порошков и 15 (тысяч) тонн лакокрасочной продукции. Создано 93 новых высокопроизводительных рабочих места.

Сейчас в Свердловской области изготовлением лакокрасочных материалов занимается порядка 10 предприятий. Однако они не обладают полным циклом производства от изготовления антикоррозийных элементов (в частности, цинкового порошка) до упаковки готовой продукции в контейнеры.

Это уникальный случай, когда на примере одного предприятия можно увидеть реализацию сразу нескольких национальных проектов. Среди них «Повышение производительности труда», «Цифровая экономика России», «Жильё и комфортная городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ряд других. Современная система управления и автоматизации позволяет одновременно управлять технологическими процессами и обеспечивать высокое качество производимой продукции.

Кроме того, при строительстве нового завода были внедрены передовые технологии и мировой опыт в области производства ЛКМ индустриального назначения. Как рассказал президент ЗАО НПХ ВМП Михаил Вахрушев, приоритет отдавался отечественному оборудованию — его доля достигает 35%.

Основная задача новой производственной линии — повышение качества лакокрасочных материалов с применением цинкового порошка и других антикоррозийных материалов. Новый завод поможет уменьшить зависимость российских предприятий от импортных цинковых порошков низкого качества, в частности, из Китая.

Все конструкции требуют обязательного антикоррозийного износоустойчивого покрытия. В итоге мы имеем лакокрасочные материалы для производства антикоррозийных и огнестойких покрытий. Причём с характеристиками выше европейских.

Мы воочию убедились, как сказываются эпидемии на экономике и промышленности. Когда по каким-то причинам рвётся цепочка поставок, особенно из-за пределов страны. Это негативно влияет на экономические процессы. Не имея подобных материалов и производств, мы бы полностью зависели от КНР. Производства бы встали, строительство на всех объектах должно было бы остановиться. Но этого не произошло. К примеру, сейчас холдинг «ВМП», который запустил новый завод, занимает 25 процентов российского рынка в части обеспечения нефтегазового сегмента. Остальное принадлежит КНР и странам Евросоюза. Если будет такая потребность, уральская компания сможет занять сегмент в размере 50 процентов рынка. И в случае как с коронавирусом мы обезопасим свою экономику.

Сейчас большая часть цинка импортируется в Россию из Казахстана (75 процентов) и Узбекистана (14 процентов), но Михаил Вахрушев дал понять, что политика компании всегда направлена на то, чтобы по максимуму закупать сырьё у отечественных производителей и поставщиков.