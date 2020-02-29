В Анапе открыли новый детский сад

© anapatoday.info

28 февраля прошло торжественное открытие пятого дошкольного учреждения за последние полгода. Детский сад полностью укомплектован и оснащен современным оборудованием. В нем будут работать порядка 20 опытных педагогов. Садик рассчитан на 200 малышей.

Большой музыкальный зал, медицинский и логопедический кабинеты, спальни и игровые комнаты — все готово к приему детей. Технологическое оборудование в пищеблоке — кубанских производителей. Противопожарная сигнализация, видеонаблюдение — предусмотрены все меры безопасности. Пространство, в котором будут учиться и отдыхать дети, разделено на несколько зон. Каждой группе малышей — своя, можно сказать, двухкомнатная квартира с игровым залом, спальней, санузлом и кухней. Одна из главных особенностей этого детского сада — логопедические группы. Все занятия будут проводить в формате игры.

© anapatoday.info

© anapatoday.info

© anapatoday.info

© anapatoday.info

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