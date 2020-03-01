Нетопливный экспорт России по странам

За 2017-2019 гг. совокупный нетопливный экспорт России составил около 470 млрд долл. С учётом среднего курса рубля, это значит, что выручка экспортёров от продажи товаров за рубеж за это время составила примерно 30 трлн рублей — для сравнения, годовой ВВП России превышает 100 трлн рублей.

Ведущими партнёрами России по нетопливному экспорту в 2017-19 гг. были:

Китай — суммарные продажи 45,6 млрд долл.,

Казахстан — 34,5 млрд долл.,

Белоруссия — 31,2 млрд долл.,

Турция — 23,4 млрд долл.,

США — 20,7 млрд долл.,

Нидерланды — 18,6 млрд долл.,

Египет — 17,6 млрд долл.,

Индия — 15,9 млрд долл.,

Украина — 15,7 млрд долл.,

Бельгия — 14,1 млрд долл.,

Германия — 13,8 млрд долл.

Рассмотрим, что именно Россия экспортирует в эти и другие страны.

В обзор включены 82 ведущие страны, на которые приходится почти 98% нетопливного экспорта России. Для лучшего сопоставления используется среднегодовой показатель нетопливного экспорта за 3 года (для сглаживания конъюнктурных колебаний и уменьшения значимости разовых крупных поставок). Машины и оборудование рассматриваются целиком, т.к. выделение групп приведёт к сильной раздробленности и выпадению части экспорта вооружений. Цветные металлы включают в себя, помимо металла в слитках, штейн, лом, сплавы, порошки и прокат. Продукты питания не включают в себя первичные сельхозтовары (зерно, мясо, овощи и т. п. ), которые рассматриваются отдельно. При доминировании в товарной группе 1-2 товаров указываются непосредственно они, а не группа.

1) Китай 15216 млн долл. Основные статьи:

24% - машины и оборудование,

15% - пиломатериалы,

9-10% - руды и концентраты, рыба и морепродукты,

5-7% - древесина, медь, целлюлоза, удобрения,

2-3% - химические вещества, растительные масла, маслосемена.

2) Казахстан 11489 млн долл. Основные статьи:

30% - машины и оборудование,

10% - продукты питания,

8% - сталь и прокат,

5% - пластмассы и продукция из них, металлоизделия,

2,5-3,5% - трубы, бытовая химия и косметика, руды и концентраты, химические вещества, стройматериалы, бумага и картон, продукция деревообработки.

3) Белоруссия 10394 млн долл. Основные статьи:

31% - машины и оборудование,

6-8% - стальной прокат, пластмассы и продукция из них, продукты питания,

5% - химические вещества, металлоизделия,

2-3% - стальной лом, бытовая химия и косметика, бумага и картон, трубы.

4) Турция 7786 млн долл. Основные статьи:

28% - сталь и прокат,

17% - зерно,

9% - машины и оборудование,

5-7% - стальной лом, алюминий, химические вещества,

3-4% - растительные масла, корма, трубы.

5) США 6887 млн долл. Основные статьи:

16% - платиноиды,

14% - чугун,

10-12% - машины и оборудование, алюминий, удобрения, радиоактивные материалы,

6% - сталь и прокат,

3% - трубы, титан, продукция деревообработки.

6) Нидерланды 6188 млн долл. Основные статьи:

29% - медь,

12-13% - никель, химические вещества, рыба и морепродукты,

10% - алюминий,

7% - ферросплавы,

4% - машины и оборудование.

7) Египет 5882 млн долл. Основные статьи:

46% - машины и оборудование,

26% - зерно,

10% - сталь и прокат,

5,5% - продукция деревообработки,

4% - растительные масла,

3% - медь.

8) Индия 5316 млн долл. Основные статьи:

47% - машины и оборудование,

12% - алмазы,

5-6% - удобрения, серебро,

4-5% - бумага и картон, химические вещества,

2-3% - синтетический каучук, пластмассы и продукция из них, полиграфия, металлоизделия.

9) Украина (включая Донбасс) 5217 млн долл. Основные статьи:

21% - машины и оборудование,

8-9% - химические вещества, удобрения, железная руда,

5-6% - пластмассы и продукция из них, стальной прокат, продукты питания,

2-3% - бумага и картон, стройматериалы, фармацевтическая продукция, металлоизделия, мясо.

10) Бельгия 4710 млн долл. Основные статьи:

50% - алмазы,

20% - сталь,

6,5% - бриллианты,

5% - химические вещества,

2-3% - удобрения, стальной прокат, апатитовый концентрат.

11) Германия 4598 млн долл. Основные статьи:

20% - машины и оборудование,

12% - медь,

10% - платиноиды,

6-7% - химические вещества, продукция деревообработки, стальной прокат,

3-4% - титан, алюминий, шины, руды и концентраты.

12) Великобритания 4007 млн долл. Основные статьи:

57% - золото,

15% - платиноиды,

5% - химические вещества,

3% - продукция деревообработки, машины и оборудование.

13) Алжир 3953 млн долл. Основные статьи:

87% - машины и оборудование,

6% - сталь и прокат,

4% - растительные масла.

14) Финляндия 3788 млн долл. Основные статьи:

24% - химические вещества,

21% - никель,

12% - трубы,

8-9% - древесина, удобрения,

4-5% - машины и оборудование, продукция деревообработки.

15) Республика Корея 3175 млн долл. Основные статьи:

42% - рыба и морепродукты,

9% - алюминий,

8% - химические вещества,

6% - машины и оборудование, стальной лом,

4% - зерно,

3% - продукция деревообработки, ферросплавы, руды и концентраты, целлюлоза.

16) Узбекистан 2946 млн долл. Основные статьи:

26% - машины и оборудование,

16% - стальной прокат,

14% - продукция деревообработки,

11% - продукты питания,

3-4% - бумага и картон, металлоизделия, пластмассы и продукция из них, трубы, фармацевтическая продукция.

17) Швейцария 2904 млн долл. Основные статьи:

30% - никель,

27% - алюминий,

17% - золото,

9% - медь,

6,5% - платиноиды.

18) Япония 2808 млн долл. Основные статьи:

24% - платиноиды,

23% - алюминий,

15% - продукция деревообработки,

11% - рыба и морепродукты,

7% - ферросплавы, машины и оборудование,

3,5% - руды и концентраты.

19) Польша 2555 млн долл. Основные статьи:

20% - химические вещества,

15% - стальной прокат,

10% - алюминий,

7-8% - удобрения, синтетический каучук, машины и оборудование,

4% - продукция деревообработки, пластмассы и продукция из них.

20) Италия 2392 млн долл. Основные статьи:

19% - платиноиды,

13% - сталь и прокат, прямовосстановленное железо,

9% - чугун,

8% - алюминий,

7% - машины и оборудование,

4% - бумага и картон, продукция деревообработки.

21) Бразилия 2015 млн долл. Основные статьи:

86% - удобрения,

2-3% - машины и оборудование, сера, синтетический каучук.

22) Тайвань (Китай) 1941 млн долл. Основные статьи:

74% - сталь,

6,5% - стальной прокат, капролактам,

4% - алюминий.

23) Азербайджан 1868 млн долл. Основные статьи:

27% - машины и оборудование,

13% - продукты питания,

12% - зерно,

9% - продукция деревообработки, стальной прокат,

3-4% - удобрения, трубы, бумага и картон.

24) Мексика 1607 млн долл. Основные статьи:

67% - сталь,

8% - удобрения,

6% - зерно,

5% - синтетический каучук, стальной прокат,

3% - алюминий.

25) Вьетнам 1523 млн долл. Основные статьи:

44% - машины и оборудование,

19% - зерно,

13% - стальной прокат,

5% - удобрения,

3% - мясо, руды и концентраты.

26) Чехия 1444 млн долл. Основные статьи:

41% - машины и оборудование,

17-18% - стальной прокат, химические вещества,

4% - синтетический каучук,

2-3% - шины, продукция деревообработки, платиноиды.

27) Латвия 1351 млн долл. Основные статьи:

19% - стальной прокат,

14% - зерно,

10% - удобрения,

7-9% - машины и оборудование, корма, продукция деревообработки,

5% - химические вещества,

3% - растительные масла.

28) ОАЭ 1316 млн долл. Основные статьи:

32% - алмазы,

21% - машины и оборудование,

13% - зерно,

9% - удобрения,

6% - сталь и прокат,

3% - продукты питания, бриллианты.

29) Иран 1236 млн долл. Основные статьи:

37% - зерно,

21% - растительные масла,

12% - машины и оборудование,

10% - стальной прокат,

8% - продукция деревообработки,

3% - мясо.

30) Литва 1214 млн долл. Основные статьи:

14% - машины и оборудование,

12% - стальной прокат,

11% - химические вещества,

9% - удобрения,

8% - апатитовый концентрат,

7% - продукция деревообработки,

4% - пластмассы и продукция из них, медь,

3% - растительные масла.

31) Эстония 1120 млн долл. Основные статьи:

39% - удобрения,

15% - продукция деревообработки,

10% - машины и оборудование, химические вещества,

3,5% - стальной прокат.

32) Израиль 1038 млн долл. Основные статьи:

40% - алмазы,

12% - зерно,

10% - стальной прокат,

6,5% - бриллианты,

5% - алюминий,

3-4% - продукты питания, машины и оборудование, продукция деревообработки, удобрения, химические вещества.

33) Франция 975 млн долл. Основные статьи:

35% - машины и оборудование,

8-10% - стальной прокат, химические вещества, продукция деревообработки,

6% - железная руда, удобрения,

3% - титан.

34) Армения 952 млн долл. Основные статьи:

38% - машины и оборудование,

13% - продукты питания,

6-7% - алюминий, зерно,

4% - стальной прокат,

2-3% - металлоизделия, пластмассы и продукция из них, бытовая химия и косметика, напитки.

35) Киргизия 915 млн долл. Основные статьи:

20% - продукты питания,

14% - машины и оборудование,

13% - стальной прокат,

7% - продукция деревообработки,

3-4% - бытовая химия и косметика, трубы, металлоизделия, бумага и картон, стройматериалы, фармацевтическая продукция, химические вещества.

36) Бангладеш 854 млн долл. Основные статьи:

49% - зерно,

20% - машины и оборудование,

5-7% - полиграфия, информационные носители, удобрения, металлоизделия.

37) Саудовская Аравия 817 млн долл. Основные статьи:

37% - зерно,

34% - машины и оборудование,

6,5% - растительные масла,

2,5-3% - сталь и прокат, шоколадные изделия, катализаторы, бумага и картон.

38) Ирак 802 млн долл. Основные статьи:

82% - машины и оборудование,

4% - растительные масла, продукция деревообработки,

2-3% - стальной прокат, сигареты.

39) Швеция 727 млн долл. Основные статьи:

56% - химические вещества,

8% - шины,

3-4% - алюминий, машины и оборудование, удобрения, древесина, корма, пеллеты, продукция деревообработки.

40) Гонконг 710 млн долл. Основные статьи:

35% - платиноиды,

18% - алмазы и бриллианты,

14% - машины и оборудование,

8-9% - мясо, чугун,

4% - сталь и прокат.

41) Румыния 677 млн долл. Основные статьи:

18-20% - удобрения, машины и оборудование,

10-11% - сталь и прокат, синтетический каучук,

9% - химические вещества,

7% - продукция деревообработки,

5% - бумага и картон,

3,5% - стройматериалы.

42) Сербия 673 млн долл. Основные статьи:

25% - машины и оборудование,

12% - трубы,

8% - сигареты и табак, пластмассы и продукция из них,

6,5% - удобрения,

4-5% - химические вещества, железная руда, синтетический каучук.

43) Дания 661 млн долл. Основные статьи:

48% - сталь,

14% - пеллеты,

6-7% - корма, стальной прокат,

3-4% - продукция деревообработки, суда и плавсредства, растительные масла, удобрения.

44) Индонезия 659 млн долл. Основные статьи:

27% - зерно,

25% - удобрения,

18% - сталь,

8% - машины и оборудование,

5-6% - алюминий, бумага и картон,

3,5% - асбест.

45) Испания 656 млн долл. Основные статьи:

21% - машины и оборудование,

13% - прямовосстановленное железо,

8% - химические вещества,

5-6% - сталь и прокат, удобрения, стальной лом,

4-5% - алюминий, чугун, корма, зерно, синтетический каучук,

2,5% - стекло, продукция деревообработки.

46) Кувейт 635 млн долл. Основные статьи:

93% - медь,

1,5-2% - зерно, машины и оборудование, прямовосстановленное железо.

47) Грузия 626 млн долл. Основные статьи:

24% - машины и оборудование,

23% - продукты питания,

17% - зерно,

5% - бытовая химия и косметика,

2-3% - продукция деревообработки, стекольная продукция, фармацевтическая продукция, пластмассы и продукция из них, химические вещества, стальной прокат.

48) Болгария 610 млн долл. Основные статьи:

49% - машины и оборудование,

12% - трубы,

6% - алюминий,

3-4% -стальной прокат, удобрения, химические вещества, металлоизделия,

2-3% - шины, медь.

49) Таджикистан 596 млн долл. Основные статьи:

25% - продукты питания,

23% - машины и оборудование,

10% - глинозём,

8% - стальной прокат, продукция деревообработки,

2,5-3% - бытовая химия и косметика, металлоизделия, бумага и картон.

50) Норвегия 591 млн долл. Основные статьи:

27% - растительные масла,

16% - алюминий,

10% - апатитовый концентрат,

5-7% - корма, машины и оборудование, глютен, рыба и морепродукты,

4% - шины,

2,5-3% - зерно, кобальтовый штейн, продукция деревообработки.

51) Венгрия 585 млн долл. Основные статьи:

31% - машины и оборудование,

24% - химические вещества, синтетический каучук,

2-3% - удобрения, сталь и прокат, продукция деревообработки, железная руда, информационные носители.

52) Греция 563 млн долл. Основные статьи:

34% - медь,

24% - алюминий,

8-9% - зерно, цинк,

3-4% - стальной лом, машины и оборудование,

2-3% - удобрения, свинец, продукция деревообработки, химические вещества.

53) Монголия 557 млн долл. Основные статьи:

23% - машины и оборудование,

19% - продукты питания,

10% - стальной прокат,

5-6% - удобрения, зерно, маслосемена,

2,5-3,5% - бытовая химия и косметика, металлоизделия, химические вещества, стройматериалы.

54) Словакия 505 млн долл. Основные статьи:

25% - железная руда,

22% - машины и оборудование,

16% - химические вещества,

14% - синтетический каучук,

9% - стальной прокат,

3% - шины.

55) Молдавия 427 млн долл. Основные статьи:

20% - машины и оборудование,

15-16% - продукты питания, удобрения,

4-5% - пластмассы и продукция из них, фармацевтическая продукция, стройматериалы,

2-3% - бумага и картон, продукция деревообработки, бытовая химия и косметика, шины, сталь и прокат, напитки, металлоизделия.

56) Судан 403 млн долл. Основные статьи:

73% - зерно,

13% - растительные масла,

11% - машины и оборудование.

57) Нигерия 386 млн долл. Основные статьи:

72% - зерно,

9% - машины и оборудование,

5% - фармацевтическая продукция, сталь и прокат,

2% - рыба.

58) Туркмения 386 млн долл. Основные статьи:

26% - машины и оборудование,

16% - продукты питания,

13% - трубы,

7% - стальной прокат,

5% - продукция деревообработки,

3-4% - фармацевтическая продукция, бытовая химия и косметика, пестициды, металлоизделия.

59) Филиппины 378 млн долл. Основные статьи:

58% - сталь,

24% - зерно,

8% - бумага и картон,

4% - табак.

60) Иордания 360 млн долл. Основные статьи:

52% - машины и оборудование,

29% - зерно,

9% - сталь и прокат.

61) Таиланд 351 млн долл. Основные статьи:

24% - машины и оборудование,

17% - удобрения,

15% - сталь и прокат,

11% - алюминий,

4-5% - синтетический каучук, зерно,

2,5-3,5% - бумага и картон, целлюлоза, асбест, рыба.

62) Марокко 340 млн долл. Основные статьи:

33% - химические вещества,

25% - зерно,

14% - сера,

6% - удобрения, машины и оборудование,

3% - сталь и прокат, растительные масла.

63) Канада 339 млн долл. Основные статьи:

19% - шины,

16% - машины и оборудование,

14% - удобрения,

10% - химические вещества,

6-7% - продукция деревообработки, медь, стальной прокат, ферросплавы,

4% - синтетический каучук,

3% - алюминий.

64) Австрия 330 млн долл. Основные статьи:

47% - руды и концентраты,

12% - продукция деревообработки,

6-8% - титан, машины и оборудование, химические вещества,

3% - сталь и прокат, металлоизделия.

65) Ливан 324 млн долл. Основные статьи:

62% - зерно,

14% - растительные масла,

7% - сталь и прокат,

5% - продукция деревообработки,

2,5% - машины и оборудование, бумага и картон.

66) Сирия 282 млн долл. Основные статьи:

43% - машины и оборудование,

18% - полиграфия,

14% - зерно,

7% - пиротехника, продукция деревообработки,

5% - растительные масла,

3% - сигареты.

67) Йемен 265 млн долл. Основные статьи:

91% - зерно,

8% - полиграфия.

68) Пакистан 257 млн долл. Основные статьи:

24% - машины и оборудование,

20% - зернобобовые,

19% - стальной прокат,

12% - бумага и картон,

9% - химические вещества,

3% - фармацевтическая продукция.

69) Куба 242 млн долл. Основные статьи:

66% - машины и оборудование,

17% - растительные масла,

4% - стальной прокат,

2,5% - металлоизделия.

70) Перу 240 млн долл. Основные статьи:

48% - удобрения,

13-14% - сталь и прокат, машины и оборудование,

8% - зерно,

4% - бумага и картон, химические вещества,

2,5% - полиграфия.

71) ЮАР 234 млн долл. Основные статьи:

48% - зерно,

16% - удобрения,

10% - бумага и картон,

4,5% - машины и оборудование, целлюлоза,

3% - стальной прокат, химические вещества, ферросплавы.

72) Тунис 222 млн долл. Основные статьи:

38% - сталь и прокат,

17% - зерно, аммиак,

11% - растительные масла,

6% - сера,

3% - целлюлоза.

73) Мьянма 217 млн долл. Основные статьи:

91% - машины и оборудование,

3% - металлоизделия,

2% - удобрения.

74) Малайзия 204 млн долл. Основные статьи:

41% - удобрения,

10-11% - зерно, машины и оборудование,

6% - алюминий,

4-5% - бумага и картон, целлюлоза,

3-4% - растительные масла, синтетический каучук, оловянный концентрат.

75) Сингапур 199 млн долл. Основные статьи:

51% - машины и оборудование,

21% - удобрения,

6% - золото,

4,5% - свинец.

76) Кения 188 млн долл. Основные статьи:

68% - зерно,

10% - сталь и прокат,

6-7% - бумага и картон, машины и оборудование,

5% - удобрения,

77) Ирландия 184 млн долл. Основные статьи:

42% - машины и оборудование,

39% - удобрения,

6% - корма,

5% - продукция деревообработки.

78) Кипр 181 млн долл. Основные статьи:

51% - машины и оборудование,

13% - алюминий,

11% - зерно,

9% - химические вещества,

6% - продукция деревообработки,

4% - корма.

79) Ливия 164 млн долл. Основные статьи:

62% - зерно,

22% - сталь и прокат,

6% - простые эфиры, полиграфия.

80) Эквадор 157 млн долл. Основные статьи:

48% - удобрения,

16% - бумага и картон,

8,5% - химические вещества,

7% - стальной прокат, машины и оборудование,

3% - зерно, алюминий.

81) Танзания 151 млн долл. Основные статьи:

84% - зерно,

10% - удобрения,

3,5% - бумага и картон.

82) Абхазия 145 млн долл. Основные статьи:

27% - продукты питания,

15% - машины и оборудование,

7% - напитки, фармацевтическая продукция,

3-4% - стальной прокат, стройматериалы, стеклотара, сигареты, пластмассы и продукция из них, бумага и картон.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:3:191766249805290:NO: