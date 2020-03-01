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Экспорт

Нетопливный экспорт России по странам

За 2017-2019 гг. совокупный нетопливный экспорт России составил около 470 млрд долл. С учётом среднего курса рубля, это значит, что выручка экспортёров от продажи товаров за рубеж за это время составила примерно 30 трлн рублей — для сравнения, годовой ВВП России превышает 100 трлн рублей.

Ведущими партнёрами России по нетопливному экспорту в 2017-19 гг. были:

  • Китай — суммарные продажи 45,6 млрд долл.,
  • Казахстан — 34,5 млрд долл.,
  • Белоруссия — 31,2 млрд долл.,
  • Турция — 23,4 млрд долл.,
  • США — 20,7 млрд долл.,
  • Нидерланды — 18,6 млрд долл.,
  • Египет — 17,6 млрд долл.,
  • Индия — 15,9 млрд долл.,
  • Украина — 15,7 млрд долл.,
  • Бельгия — 14,1 млрд долл.,
  • Германия — 13,8 млрд долл.

Рассмотрим, что именно Россия экспортирует в эти и другие страны.

В обзор включены 82 ведущие страны, на которые приходится почти 98% нетопливного экспорта России. Для лучшего сопоставления используется среднегодовой показатель нетопливного экспорта за 3 года (для сглаживания конъюнктурных колебаний и уменьшения значимости разовых крупных поставок). Машины и оборудование рассматриваются целиком, т.к. выделение групп приведёт к сильной раздробленности и выпадению части экспорта вооружений. Цветные металлы включают в себя, помимо металла в слитках, штейн, лом, сплавы, порошки и прокат. Продукты питания не включают в себя первичные сельхозтовары (зерно, мясо, овощи и т. п.), которые рассматриваются отдельно. При доминировании в товарной группе 1-2 товаров указываются непосредственно они, а не группа.

1) Китай 15216 млн долл. Основные статьи:

  • 24% - машины и оборудование,
  • 15% - пиломатериалы,
  • 9-10% - руды и концентраты, рыба и морепродукты,
  • 5-7% - древесина, медь, целлюлоза, удобрения,
  • 2-3% - химические вещества, растительные масла, маслосемена.

2) Казахстан 11489 млн долл. Основные статьи:

  • 30% - машины и оборудование,
  • 10% - продукты питания,
  • 8% - сталь и прокат,
  • 5% - пластмассы и продукция из них, металлоизделия,
  • 2,5-3,5% - трубы, бытовая химия и косметика, руды и концентраты, химические вещества, стройматериалы, бумага и картон, продукция деревообработки.

3) Белоруссия 10394 млн долл. Основные статьи:

  • 31% - машины и оборудование,
  • 6-8% - стальной прокат, пластмассы и продукция из них, продукты питания,
  • 5% - химические вещества, металлоизделия,
  • 2-3% - стальной лом, бытовая химия и косметика, бумага и картон, трубы.

4) Турция 7786 млн долл. Основные статьи:

  • 28% - сталь и прокат,
  • 17% - зерно,
  • 9% - машины и оборудование,
  • 5-7% - стальной лом, алюминий, химические вещества,
  • 3-4% - растительные масла, корма, трубы.

5) США 6887 млн долл. Основные статьи:

  • 16% - платиноиды,
  • 14% - чугун,
  • 10-12% - машины и оборудование, алюминий, удобрения, радиоактивные материалы,
  • 6% - сталь и прокат,
  • 3% - трубы, титан, продукция деревообработки.

6) Нидерланды 6188 млн долл. Основные статьи:

  • 29% - медь,
  • 12-13% - никель, химические вещества, рыба и морепродукты,
  • 10% - алюминий,
  • 7% - ферросплавы,
  • 4% - машины и оборудование.

7) Египет 5882 млн долл. Основные статьи:

  • 46% - машины и оборудование,
  • 26% - зерно,
  • 10% - сталь и прокат,
  • 5,5% - продукция деревообработки,
  • 4% - растительные масла,
  • 3% - медь.

8) Индия 5316 млн долл. Основные статьи:

  • 47% - машины и оборудование,
  • 12% - алмазы,
  • 5-6% - удобрения, серебро,
  • 4-5% - бумага и картон, химические вещества,
  • 2-3% - синтетический каучук, пластмассы и продукция из них, полиграфия, металлоизделия.

9) Украина (включая Донбасс) 5217 млн долл. Основные статьи:

  • 21% - машины и оборудование,
  • 8-9% - химические вещества, удобрения, железная руда,
  • 5-6% - пластмассы и продукция из них, стальной прокат, продукты питания,
  • 2-3% - бумага и картон, стройматериалы, фармацевтическая продукция, металлоизделия, мясо.

10) Бельгия 4710 млн долл. Основные статьи:

  • 50% - алмазы,
  • 20% - сталь,
  • 6,5% - бриллианты,
  • 5% - химические вещества,
  • 2-3% - удобрения, стальной прокат, апатитовый концентрат.

11) Германия 4598 млн долл. Основные статьи:

  • 20% - машины и оборудование,
  • 12% - медь,
  • 10% - платиноиды,
  • 6-7% - химические вещества, продукция деревообработки, стальной прокат,
  • 3-4% - титан, алюминий, шины, руды и концентраты.

12) Великобритания 4007 млн долл. Основные статьи:

  • 57% - золото,
  • 15% - платиноиды,
  • 5% - химические вещества,
  • 3% - продукция деревообработки, машины и оборудование.

13) Алжир 3953 млн долл. Основные статьи:

  • 87% - машины и оборудование,
  • 6% - сталь и прокат,
  • 4% - растительные масла.

14) Финляндия 3788 млн долл. Основные статьи:

  • 24% - химические вещества,
  • 21% - никель,
  • 12% - трубы,
  • 8-9% - древесина, удобрения,
  • 4-5% - машины и оборудование, продукция деревообработки.

15) Республика Корея 3175 млн долл. Основные статьи:

  • 42% - рыба и морепродукты,
  • 9% - алюминий,
  • 8% - химические вещества,
  • 6% - машины и оборудование, стальной лом,
  • 4% - зерно,
  • 3% - продукция деревообработки, ферросплавы, руды и концентраты, целлюлоза.

16) Узбекистан 2946 млн долл. Основные статьи:

  • 26% - машины и оборудование,
  • 16% - стальной прокат,
  • 14% - продукция деревообработки,
  • 11% - продукты питания,
  • 3-4% - бумага и картон, металлоизделия, пластмассы и продукция из них, трубы, фармацевтическая продукция.

17) Швейцария 2904 млн долл. Основные статьи:

  • 30% - никель,
  • 27% - алюминий,
  • 17% - золото,
  • 9% - медь,
  • 6,5% - платиноиды.

18) Япония 2808 млн долл. Основные статьи:

  • 24% - платиноиды,
  • 23% - алюминий,
  • 15% - продукция деревообработки,
  • 11% - рыба и морепродукты,
  • 7% - ферросплавы, машины и оборудование,
  • 3,5% - руды и концентраты.

19) Польша 2555 млн долл. Основные статьи:

  • 20% - химические вещества,
  • 15% - стальной прокат,
  • 10% - алюминий,
  • 7-8% - удобрения, синтетический каучук, машины и оборудование,
  • 4% - продукция деревообработки, пластмассы и продукция из них.

20) Италия 2392 млн долл. Основные статьи:

  • 19% - платиноиды,
  • 13% - сталь и прокат, прямовосстановленное железо,
  • 9% - чугун,
  • 8% - алюминий,
  • 7% - машины и оборудование,
  • 4% - бумага и картон, продукция деревообработки.

21) Бразилия 2015 млн долл. Основные статьи:

  • 86% - удобрения,
  • 2-3% - машины и оборудование, сера, синтетический каучук.

22) Тайвань (Китай) 1941 млн долл. Основные статьи:

  • 74% - сталь,
  • 6,5% - стальной прокат, капролактам,
  • 4% - алюминий.

23) Азербайджан 1868 млн долл. Основные статьи:

  • 27% - машины и оборудование,
  • 13% - продукты питания,
  • 12% - зерно,
  • 9% - продукция деревообработки, стальной прокат,
  • 3-4% - удобрения, трубы, бумага и картон.

24) Мексика 1607 млн долл. Основные статьи:

  • 67% - сталь,
  • 8% - удобрения,
  • 6% - зерно,
  • 5% - синтетический каучук, стальной прокат,
  • 3% - алюминий.

25) Вьетнам 1523 млн долл. Основные статьи:

  • 44% - машины и оборудование,
  • 19% - зерно,
  • 13% - стальной прокат,
  • 5% - удобрения,
  • 3% - мясо, руды и концентраты.

26) Чехия 1444 млн долл. Основные статьи:

  • 41% - машины и оборудование,
  • 17-18% - стальной прокат, химические вещества,
  • 4% - синтетический каучук,
  • 2-3% - шины, продукция деревообработки, платиноиды.

27) Латвия 1351 млн долл. Основные статьи:

  • 19% - стальной прокат,
  • 14% - зерно,
  • 10% - удобрения,
  • 7-9% - машины и оборудование, корма, продукция деревообработки,
  • 5% - химические вещества,
  • 3% - растительные масла.

28) ОАЭ 1316 млн долл. Основные статьи:

  • 32% - алмазы,
  • 21% - машины и оборудование,
  • 13% - зерно,
  • 9% - удобрения,
  • 6% - сталь и прокат,
  • 3% - продукты питания, бриллианты.

29) Иран 1236 млн долл. Основные статьи:

  • 37% - зерно,
  • 21% - растительные масла,
  • 12% - машины и оборудование,
  • 10% - стальной прокат,
  • 8% - продукция деревообработки,
  • 3% - мясо.

30) Литва 1214 млн долл. Основные статьи:

  • 14% - машины и оборудование,
  • 12% - стальной прокат,
  • 11% - химические вещества,
  • 9% - удобрения,
  • 8% - апатитовый концентрат,
  • 7% - продукция деревообработки,
  • 4% - пластмассы и продукция из них, медь,
  • 3% - растительные масла.

31) Эстония 1120 млн долл. Основные статьи:

  • 39% - удобрения,
  • 15% - продукция деревообработки,
  • 10% - машины и оборудование, химические вещества,
  • 3,5% - стальной прокат.

32) Израиль 1038 млн долл. Основные статьи:

  • 40% - алмазы,
  • 12% - зерно,
  • 10% - стальной прокат,
  • 6,5% - бриллианты,
  • 5% - алюминий,
  • 3-4% - продукты питания, машины и оборудование, продукция деревообработки, удобрения, химические вещества.

33) Франция 975 млн долл. Основные статьи:

  • 35% - машины и оборудование,
  • 8-10% - стальной прокат, химические вещества, продукция деревообработки,
  • 6% - железная руда, удобрения,
  • 3% - титан.

34) Армения 952 млн долл. Основные статьи:

  • 38% - машины и оборудование,
  • 13% - продукты питания,
  • 6-7% - алюминий, зерно,
  • 4% - стальной прокат,
  • 2-3% - металлоизделия, пластмассы и продукция из них, бытовая химия и косметика, напитки.

35) Киргизия 915 млн долл. Основные статьи:

  • 20% - продукты питания,
  • 14% - машины и оборудование,
  • 13% - стальной прокат,
  • 7% - продукция деревообработки,
  • 3-4% - бытовая химия и косметика, трубы, металлоизделия, бумага и картон, стройматериалы, фармацевтическая продукция, химические вещества.

36) Бангладеш 854 млн долл. Основные статьи:

  • 49% - зерно,
  • 20% - машины и оборудование,
  • 5-7% - полиграфия, информационные носители, удобрения, металлоизделия.

37) Саудовская Аравия 817 млн долл. Основные статьи:

  • 37% - зерно,
  • 34% - машины и оборудование,
  • 6,5% - растительные масла,
  • 2,5-3% - сталь и прокат, шоколадные изделия, катализаторы, бумага и картон.

38) Ирак 802 млн долл. Основные статьи:

  • 82% - машины и оборудование,
  • 4% - растительные масла, продукция деревообработки,
  • 2-3% - стальной прокат, сигареты.

39) Швеция 727 млн долл. Основные статьи:

  • 56% - химические вещества,
  • 8% - шины,
  • 3-4% - алюминий, машины и оборудование, удобрения, древесина, корма, пеллеты, продукция деревообработки.

40) Гонконг 710 млн долл. Основные статьи:

  • 35% - платиноиды,
  • 18% - алмазы и бриллианты,
  • 14% - машины и оборудование,
  • 8-9% - мясо, чугун,
  • 4% - сталь и прокат.

41) Румыния 677 млн долл. Основные статьи:

  • 18-20% - удобрения, машины и оборудование,
  • 10-11% - сталь и прокат, синтетический каучук,
  • 9% - химические вещества,
  • 7% - продукция деревообработки,
  • 5% - бумага и картон,
  • 3,5% - стройматериалы.

42) Сербия 673 млн долл. Основные статьи:

  • 25% - машины и оборудование,
  • 12% - трубы,
  • 8% - сигареты и табак, пластмассы и продукция из них,
  • 6,5% - удобрения,
  • 4-5% - химические вещества, железная руда, синтетический каучук.

43) Дания 661 млн долл. Основные статьи:

  • 48% - сталь,
  • 14% - пеллеты,
  • 6-7% - корма, стальной прокат,
  • 3-4% - продукция деревообработки, суда и плавсредства, растительные масла, удобрения.

44) Индонезия 659 млн долл. Основные статьи:

  • 27% - зерно,
  • 25% - удобрения,
  • 18% - сталь,
  • 8% - машины и оборудование,
  • 5-6% - алюминий, бумага и картон,
  • 3,5% - асбест.

45) Испания 656 млн долл. Основные статьи:

  • 21% - машины и оборудование,
  • 13% - прямовосстановленное железо,
  • 8% - химические вещества,
  • 5-6% - сталь и прокат, удобрения, стальной лом,
  • 4-5% - алюминий, чугун, корма, зерно, синтетический каучук,
  • 2,5% - стекло, продукция деревообработки.

46) Кувейт 635 млн долл. Основные статьи:

  • 93% - медь,
  • 1,5-2% - зерно, машины и оборудование, прямовосстановленное железо.

47) Грузия 626 млн долл. Основные статьи:

  • 24% - машины и оборудование,
  • 23% - продукты питания,
  • 17% - зерно,
  • 5% - бытовая химия и косметика,
  • 2-3% - продукция деревообработки, стекольная продукция, фармацевтическая продукция, пластмассы и продукция из них, химические вещества, стальной прокат.

48) Болгария 610 млн долл. Основные статьи:

  • 49% - машины и оборудование,
  • 12% - трубы,
  • 6% - алюминий,
  • 3-4% -стальной прокат, удобрения, химические вещества, металлоизделия,
  • 2-3% - шины, медь.

49) Таджикистан 596 млн долл. Основные статьи:

  • 25% - продукты питания,
  • 23% - машины и оборудование,
  • 10% - глинозём,
  • 8% - стальной прокат, продукция деревообработки,
  • 2,5-3% - бытовая химия и косметика, металлоизделия, бумага и картон.

50) Норвегия 591 млн долл. Основные статьи:

  • 27% - растительные масла,
  • 16% - алюминий,
  • 10% - апатитовый концентрат,
  • 5-7% - корма, машины и оборудование, глютен, рыба и морепродукты,
  • 4% - шины,
  • 2,5-3% - зерно, кобальтовый штейн, продукция деревообработки.

51) Венгрия 585 млн долл. Основные статьи:

  • 31% - машины и оборудование,
  • 24% - химические вещества, синтетический каучук,
  • 2-3% - удобрения, сталь и прокат, продукция деревообработки, железная руда, информационные носители.

52) Греция 563 млн долл. Основные статьи:

  • 34% - медь,
  • 24% - алюминий,
  • 8-9% - зерно, цинк,
  • 3-4% - стальной лом, машины и оборудование,
  • 2-3% - удобрения, свинец, продукция деревообработки, химические вещества.

53) Монголия 557 млн долл. Основные статьи:

  • 23% - машины и оборудование,
  • 19% - продукты питания,
  • 10% - стальной прокат,
  • 5-6% - удобрения, зерно, маслосемена,
  • 2,5-3,5% - бытовая химия и косметика, металлоизделия, химические вещества, стройматериалы.

54) Словакия 505 млн долл. Основные статьи:

  • 25% - железная руда,
  • 22% - машины и оборудование,
  • 16% - химические вещества,
  • 14% - синтетический каучук,
  • 9% - стальной прокат,
  • 3% - шины.

55) Молдавия 427 млн долл. Основные статьи:

  • 20% - машины и оборудование,
  • 15-16% - продукты питания, удобрения,
  • 4-5% - пластмассы и продукция из них, фармацевтическая продукция, стройматериалы,
  • 2-3% - бумага и картон, продукция деревообработки, бытовая химия и косметика, шины, сталь и прокат, напитки, металлоизделия.

56) Судан 403 млн долл. Основные статьи:

  • 73% - зерно,
  • 13% - растительные масла,
  • 11% - машины и оборудование.

57) Нигерия 386 млн долл. Основные статьи:

  • 72% - зерно,
  • 9% - машины и оборудование,
  • 5% - фармацевтическая продукция, сталь и прокат,
  • 2% - рыба.

58) Туркмения 386 млн долл. Основные статьи:

  • 26% - машины и оборудование,
  • 16% - продукты питания,
  • 13% - трубы,
  • 7% - стальной прокат,
  • 5% - продукция деревообработки,
  • 3-4% - фармацевтическая продукция, бытовая химия и косметика, пестициды, металлоизделия.

59) Филиппины 378 млн долл. Основные статьи:

  • 58% - сталь,
  • 24% - зерно,
  • 8% - бумага и картон,
  • 4% - табак.

60) Иордания 360 млн долл. Основные статьи:

  • 52% - машины и оборудование,
  • 29% - зерно,
  • 9% - сталь и прокат.

61) Таиланд 351 млн долл. Основные статьи:

  • 24% - машины и оборудование,
  • 17% - удобрения,
  • 15% - сталь и прокат,
  • 11% - алюминий,
  • 4-5% - синтетический каучук, зерно,
  • 2,5-3,5% - бумага и картон, целлюлоза, асбест, рыба.

62) Марокко 340 млн долл. Основные статьи:

  • 33% - химические вещества,
  • 25% - зерно,
  • 14% - сера,
  • 6% - удобрения, машины и оборудование,
  • 3% - сталь и прокат, растительные масла.

63) Канада 339 млн долл. Основные статьи:

  • 19% - шины,
  • 16% - машины и оборудование,
  • 14% - удобрения,
  • 10% - химические вещества,
  • 6-7% - продукция деревообработки, медь, стальной прокат, ферросплавы,
  • 4% - синтетический каучук,
  • 3% - алюминий.

64) Австрия 330 млн долл. Основные статьи:

  • 47% - руды и концентраты,
  • 12% - продукция деревообработки,
  • 6-8% - титан, машины и оборудование, химические вещества,
  • 3% - сталь и прокат, металлоизделия.

65) Ливан 324 млн долл. Основные статьи:

  • 62% - зерно,
  • 14% - растительные масла,
  • 7% - сталь и прокат,
  • 5% - продукция деревообработки,
  • 2,5% - машины и оборудование, бумага и картон.

66) Сирия 282 млн долл. Основные статьи:

  • 43% - машины и оборудование,
  • 18% - полиграфия,
  • 14% - зерно,
  • 7% - пиротехника, продукция деревообработки,
  • 5% - растительные масла,
  • 3% - сигареты.

67) Йемен 265 млн долл. Основные статьи:

  • 91% - зерно,
  • 8% - полиграфия.

68) Пакистан 257 млн долл. Основные статьи:

  • 24% - машины и оборудование,
  • 20% - зернобобовые,
  • 19% - стальной прокат,
  • 12% - бумага и картон,
  • 9% - химические вещества,
  • 3% - фармацевтическая продукция.

69) Куба 242 млн долл. Основные статьи:

  • 66% - машины и оборудование,
  • 17% - растительные масла,
  • 4% - стальной прокат,
  • 2,5% - металлоизделия.

70) Перу 240 млн долл. Основные статьи:

  • 48% - удобрения,
  • 13-14% - сталь и прокат, машины и оборудование,
  • 8% - зерно,
  • 4% - бумага и картон, химические вещества,
  • 2,5% - полиграфия.

71) ЮАР 234 млн долл. Основные статьи:

  • 48% - зерно,
  • 16% - удобрения,
  • 10% - бумага и картон,
  • 4,5% - машины и оборудование, целлюлоза,
  • 3% - стальной прокат, химические вещества, ферросплавы.

72) Тунис 222 млн долл. Основные статьи:

  • 38% - сталь и прокат,
  • 17% - зерно, аммиак,
  • 11% - растительные масла,
  • 6% - сера,
  • 3% - целлюлоза.

73) Мьянма 217 млн долл. Основные статьи:

  • 91% - машины и оборудование,
  • 3% - металлоизделия,
  • 2% - удобрения.

74) Малайзия 204 млн долл. Основные статьи:

  • 41% - удобрения,
  • 10-11% - зерно, машины и оборудование,
  • 6% - алюминий,
  • 4-5% - бумага и картон, целлюлоза,
  • 3-4% - растительные масла, синтетический каучук, оловянный концентрат.

75) Сингапур 199 млн долл. Основные статьи:

  • 51% - машины и оборудование,
  • 21% - удобрения,
  • 6% - золото,
  • 4,5% - свинец.

76) Кения 188 млн долл. Основные статьи:

  • 68% - зерно,
  • 10% - сталь и прокат,
  • 6-7% - бумага и картон, машины и оборудование,
  • 5% - удобрения,

77) Ирландия 184 млн долл. Основные статьи:

  • 42% - машины и оборудование,
  • 39% - удобрения,
  • 6% - корма,
  • 5% - продукция деревообработки.

78) Кипр 181 млн долл. Основные статьи:

  • 51% - машины и оборудование,
  • 13% - алюминий,
  • 11% - зерно,
  • 9% - химические вещества,
  • 6% - продукция деревообработки,
  • 4% - корма.

79) Ливия 164 млн долл. Основные статьи:

  • 62% - зерно,
  • 22% - сталь и прокат,
  • 6% - простые эфиры, полиграфия.

80) Эквадор 157 млн долл. Основные статьи:

  • 48% - удобрения,
  • 16% - бумага и картон,
  • 8,5% - химические вещества,
  • 7% - стальной прокат, машины и оборудование,
  • 3% - зерно, алюминий.

81) Танзания 151 млн долл. Основные статьи:

  • 84% - зерно,
  • 10% - удобрения,
  • 3,5% - бумага и картон.

82) Абхазия 145 млн долл. Основные статьи:

  • 27% - продукты питания,
  • 15% - машины и оборудование,
  • 7% - напитки, фармацевтическая продукция,
  • 3-4% - стальной прокат, стройматериалы, стеклотара, сигареты, пластмассы и продукция из них, бумага и картон.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:3:191766249805290:NO:

экспорт, статистика, металлургия, сталь, цветные металлы, машиностроение, ЛПК, лесопереработка, химическая промышленность, АПК, пищевая промышленность, стройматериалы
  • Нет аватара nabludatel71
    01.03.2011:33:48

    Давно собирался сделать — и наконец-то получилось!

    Прошу прощения за большую простыню, но я решил, что, раз уж публиковать справочную информацию, пусть её будет много. Пробовал разные форматы — такой счёл оптимальным, таблицы здесь плохо строятся, а свои в виде картинок будут недоступны для поиска.

    Разместил в «Экспорт» в просветительских целях, но если переместят в «Статистику» — отнесусь с пониманием.

    #1190700
    • Нет аватара kerosene
      01.03.2015:41:23

      Такого термина как «нетопливный» экспорт не существует. Есть термин «несырьевой». И это две большие разницы.

      #1190744
      • Нет аватара Robert
        01.03.2016:23:30

        Неэнергетический — как бы то же самое что и нетопливный. А в несырьевой мой хороший входит конечные продукты нефтепереработки — топливо (бензин, ДТ, керсин и тп), но они не входят в неэнергетический. Так что автор все верно написал.

        #1190750
      • Нет аватара nabludatel71
        01.03.2016:31:57

        1) Термины всё время появляются новые, указ государства на это не нужен. Право автора использовать ту или иную терминологию.

        2) Если уж на то пошло, то как раз понятия «несырьевой» 10 лет назад ещё не было, его придумали в Минэке с участием сторонних экспертов для конкретной госпрограммы, а потом из него сделали «несырьевой неэнергетический», т.к. цены на нефть стали падать, что сильно портило динамику. Англоязычный аналог «non-resources» намного уже и редко используется.

        3) А вот как раз «non-fuel» за рубежом используется давно и широко (взять хотя бы отчёты ВТО), и у нас он тоже имеет хождение.

        #1190753
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    01.03.2011:49:06

    Машины и оборудование — довольно прилично, под 30%. Я думал меньше. Хорошо.

    #1190702
    • Нет аватара nabludatel71
      01.03.2012:05:16

      Она всё-таки поменьше, 20% с небольшим. На мой взгляд, важнее, что она почти во все страны заметна.

      #1190705
    • Нет аватара kerosene
      01.03.2015:45:57

      В структуре всего годового экспорта России, экспорт машин и оборудования составляет примерно 6% (7,87%, если точно). Именно машин и именно оборудования, а не металлических труб и прочих товаров низкого передела. Экспорт сырья до сих пор превышает 50%.

      Отредактировано: kerosene~15:59 01.03.20
      #1190746
      • Александр Ермаков
        01.03.2016:10:34

        а не металлических труб и прочих товаров низкого передела

        Я бы не сказал, что это низкий передел. Попробуйте прокатать трубу, эдак диаметром 1000мм.

        #1190747
  • Кирилл Конев Кирилл Конев
    01.03.2015:32:34

    Большое спасибо, это огромный труд

    #1190740
  • Александр Ермаков
    01.03.2016:13:39

    За труд, естественно, спасибою Но, полагаю, это не все. ВПК, скорее всего, сюда не входит. Не входит АйТи и иные интеллектуальные продукты. Думаю, еще много чего прошло мимо.

    Но это, ни в коем случае, не упрек автору.

    #1190748
    • Нет аватара nabludatel71
      01.03.2016:36:01

      Что значит ВПК не входит, если я даже пишу, что не разбиваю машины и оборудование, чтобы ничего не потерять? А что же за машины мы тогда продаём в Алжир или Египет?    

      Здесь учтены все товары. А вот IT и пр. — это экспорт услуг, отдельная тема, эту статистику ведёт ЦБ.

      #1190756
      • Александр Ермаков
        01.03.2017:06:23

        А что же за машины мы тогда продаём в Алжир или Египет?

        Может «лады» и трактора?   

        Повторяю — я не в упрек. Работа отличная, просто не весь экспорт озвучивается в общем доступе.

        Как-то читал, что продукты ВПК проходят по другим ведомостям. Закрытым, что вполне разумно.

        Иной экспорт проходит по другим ведомствах, допустим продажи «Маша и Медведь».

        Это я к тому, что несырьевой экспорт больше заявленного. ИМХО.

        Отредактировано: Александр Ермаков~17:06 01.03.20
        #1190763
  • Нет аватара Robert
    01.03.2016:27:26

    С Индией как-то мало торговли, странно.

    #1190751
    • Нет аватара nabludatel71
      01.03.2016:39:02

      Как есть. В десятку у нас входит, куда же ещё больше? С учётом того, что в мировом импорте она далеко не на первых ролях, а ключевые статьи — топливо и драгоценности.

      #1190757
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