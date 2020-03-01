Нетопливный экспорт России по странам
За 2017-2019 гг. совокупный нетопливный экспорт России составил около 470 млрд долл. С учётом среднего курса рубля, это значит, что выручка экспортёров от продажи товаров за рубеж за это время составила примерно 30 трлн рублей — для сравнения, годовой ВВП России превышает 100 трлн рублей.
Ведущими партнёрами России по нетопливному экспорту в 2017-19 гг. были:
- Китай — суммарные продажи 45,6 млрд долл.,
- Казахстан — 34,5 млрд долл.,
- Белоруссия — 31,2 млрд долл.,
- Турция — 23,4 млрд долл.,
- США — 20,7 млрд долл.,
- Нидерланды — 18,6 млрд долл.,
- Египет — 17,6 млрд долл.,
- Индия — 15,9 млрд долл.,
- Украина — 15,7 млрд долл.,
- Бельгия — 14,1 млрд долл.,
- Германия — 13,8 млрд долл.
Рассмотрим, что именно Россия экспортирует в эти и другие страны.
В обзор включены 82 ведущие страны, на которые приходится почти 98% нетопливного экспорта России. Для лучшего сопоставления используется среднегодовой показатель нетопливного экспорта за 3 года (для сглаживания конъюнктурных колебаний и уменьшения значимости разовых крупных поставок). Машины и оборудование рассматриваются целиком, т.к. выделение групп приведёт к сильной раздробленности и выпадению части экспорта вооружений. Цветные металлы включают в себя, помимо металла в слитках, штейн, лом, сплавы, порошки и прокат. Продукты питания не включают в себя первичные сельхозтовары (зерно, мясо, овощи
1) Китай 15216 млн долл. Основные статьи:
- 24% - машины и оборудование,
- 15% - пиломатериалы,
- 9-10% - руды и концентраты, рыба и морепродукты,
- 5-7% - древесина, медь, целлюлоза, удобрения,
- 2-3% - химические вещества, растительные масла, маслосемена.
2) Казахстан 11489 млн долл. Основные статьи:
- 30% - машины и оборудование,
- 10% - продукты питания,
- 8% - сталь и прокат,
- 5% - пластмассы и продукция из них, металлоизделия,
- 2,5-3,5% - трубы, бытовая химия и косметика, руды и концентраты, химические вещества, стройматериалы, бумага и картон, продукция деревообработки.
3) Белоруссия 10394 млн долл. Основные статьи:
- 31% - машины и оборудование,
- 6-8% - стальной прокат, пластмассы и продукция из них, продукты питания,
- 5% - химические вещества, металлоизделия,
- 2-3% - стальной лом, бытовая химия и косметика, бумага и картон, трубы.
4) Турция 7786 млн долл. Основные статьи:
- 28% - сталь и прокат,
- 17% - зерно,
- 9% - машины и оборудование,
- 5-7% - стальной лом, алюминий, химические вещества,
- 3-4% - растительные масла, корма, трубы.
5) США 6887 млн долл. Основные статьи:
- 16% - платиноиды,
- 14% - чугун,
- 10-12% - машины и оборудование, алюминий, удобрения, радиоактивные материалы,
- 6% - сталь и прокат,
- 3% - трубы, титан, продукция деревообработки.
6) Нидерланды 6188 млн долл. Основные статьи:
- 29% - медь,
- 12-13% - никель, химические вещества, рыба и морепродукты,
- 10% - алюминий,
- 7% - ферросплавы,
- 4% - машины и оборудование.
7) Египет 5882 млн долл. Основные статьи:
- 46% - машины и оборудование,
- 26% - зерно,
- 10% - сталь и прокат,
- 5,5% - продукция деревообработки,
- 4% - растительные масла,
- 3% - медь.
8) Индия 5316 млн долл. Основные статьи:
- 47% - машины и оборудование,
- 12% - алмазы,
- 5-6% - удобрения, серебро,
- 4-5% - бумага и картон, химические вещества,
- 2-3% - синтетический каучук, пластмассы и продукция из них, полиграфия, металлоизделия.
9) Украина (включая Донбасс) 5217 млн долл. Основные статьи:
- 21% - машины и оборудование,
- 8-9% - химические вещества, удобрения, железная руда,
- 5-6% - пластмассы и продукция из них, стальной прокат, продукты питания,
- 2-3% - бумага и картон, стройматериалы, фармацевтическая продукция, металлоизделия, мясо.
10) Бельгия 4710 млн долл. Основные статьи:
- 50% - алмазы,
- 20% - сталь,
- 6,5% - бриллианты,
- 5% - химические вещества,
- 2-3% - удобрения, стальной прокат, апатитовый концентрат.
11) Германия 4598 млн долл. Основные статьи:
- 20% - машины и оборудование,
- 12% - медь,
- 10% - платиноиды,
- 6-7% - химические вещества, продукция деревообработки, стальной прокат,
- 3-4% - титан, алюминий, шины, руды и концентраты.
12) Великобритания 4007 млн долл. Основные статьи:
- 57% - золото,
- 15% - платиноиды,
- 5% - химические вещества,
- 3% - продукция деревообработки, машины и оборудование.
13) Алжир 3953 млн долл. Основные статьи:
- 87% - машины и оборудование,
- 6% - сталь и прокат,
- 4% - растительные масла.
14) Финляндия 3788 млн долл. Основные статьи:
- 24% - химические вещества,
- 21% - никель,
- 12% - трубы,
- 8-9% - древесина, удобрения,
- 4-5% - машины и оборудование, продукция деревообработки.
15) Республика Корея 3175 млн долл. Основные статьи:
- 42% - рыба и морепродукты,
- 9% - алюминий,
- 8% - химические вещества,
- 6% - машины и оборудование, стальной лом,
- 4% - зерно,
- 3% - продукция деревообработки, ферросплавы, руды и концентраты, целлюлоза.
16) Узбекистан 2946 млн долл. Основные статьи:
- 26% - машины и оборудование,
- 16% - стальной прокат,
- 14% - продукция деревообработки,
- 11% - продукты питания,
- 3-4% - бумага и картон, металлоизделия, пластмассы и продукция из них, трубы, фармацевтическая продукция.
17) Швейцария 2904 млн долл. Основные статьи:
- 30% - никель,
- 27% - алюминий,
- 17% - золото,
- 9% - медь,
- 6,5% - платиноиды.
18) Япония 2808 млн долл. Основные статьи:
- 24% - платиноиды,
- 23% - алюминий,
- 15% - продукция деревообработки,
- 11% - рыба и морепродукты,
- 7% - ферросплавы, машины и оборудование,
- 3,5% - руды и концентраты.
19) Польша 2555 млн долл. Основные статьи:
- 20% - химические вещества,
- 15% - стальной прокат,
- 10% - алюминий,
- 7-8% - удобрения, синтетический каучук, машины и оборудование,
- 4% - продукция деревообработки, пластмассы и продукция из них.
20) Италия 2392 млн долл. Основные статьи:
- 19% - платиноиды,
- 13% - сталь и прокат, прямовосстановленное железо,
- 9% - чугун,
- 8% - алюминий,
- 7% - машины и оборудование,
- 4% - бумага и картон, продукция деревообработки.
21) Бразилия 2015 млн долл. Основные статьи:
- 86% - удобрения,
- 2-3% - машины и оборудование, сера, синтетический каучук.
22) Тайвань (Китай) 1941 млн долл. Основные статьи:
- 74% - сталь,
- 6,5% - стальной прокат, капролактам,
- 4% - алюминий.
23) Азербайджан 1868 млн долл. Основные статьи:
- 27% - машины и оборудование,
- 13% - продукты питания,
- 12% - зерно,
- 9% - продукция деревообработки, стальной прокат,
- 3-4% - удобрения, трубы, бумага и картон.
24) Мексика 1607 млн долл. Основные статьи:
- 67% - сталь,
- 8% - удобрения,
- 6% - зерно,
- 5% - синтетический каучук, стальной прокат,
- 3% - алюминий.
25) Вьетнам 1523 млн долл. Основные статьи:
- 44% - машины и оборудование,
- 19% - зерно,
- 13% - стальной прокат,
- 5% - удобрения,
- 3% - мясо, руды и концентраты.
26) Чехия 1444 млн долл. Основные статьи:
- 41% - машины и оборудование,
- 17-18% - стальной прокат, химические вещества,
- 4% - синтетический каучук,
- 2-3% - шины, продукция деревообработки, платиноиды.
27) Латвия 1351 млн долл. Основные статьи:
- 19% - стальной прокат,
- 14% - зерно,
- 10% - удобрения,
- 7-9% - машины и оборудование, корма, продукция деревообработки,
- 5% - химические вещества,
- 3% - растительные масла.
28) ОАЭ 1316 млн долл. Основные статьи:
- 32% - алмазы,
- 21% - машины и оборудование,
- 13% - зерно,
- 9% - удобрения,
- 6% - сталь и прокат,
- 3% - продукты питания, бриллианты.
29) Иран 1236 млн долл. Основные статьи:
- 37% - зерно,
- 21% - растительные масла,
- 12% - машины и оборудование,
- 10% - стальной прокат,
- 8% - продукция деревообработки,
- 3% - мясо.
30) Литва 1214 млн долл. Основные статьи:
- 14% - машины и оборудование,
- 12% - стальной прокат,
- 11% - химические вещества,
- 9% - удобрения,
- 8% - апатитовый концентрат,
- 7% - продукция деревообработки,
- 4% - пластмассы и продукция из них, медь,
- 3% - растительные масла.
31) Эстония 1120 млн долл. Основные статьи:
- 39% - удобрения,
- 15% - продукция деревообработки,
- 10% - машины и оборудование, химические вещества,
- 3,5% - стальной прокат.
32) Израиль 1038 млн долл. Основные статьи:
- 40% - алмазы,
- 12% - зерно,
- 10% - стальной прокат,
- 6,5% - бриллианты,
- 5% - алюминий,
- 3-4% - продукты питания, машины и оборудование, продукция деревообработки, удобрения, химические вещества.
33) Франция 975 млн долл. Основные статьи:
- 35% - машины и оборудование,
- 8-10% - стальной прокат, химические вещества, продукция деревообработки,
- 6% - железная руда, удобрения,
- 3% - титан.
34) Армения 952 млн долл. Основные статьи:
- 38% - машины и оборудование,
- 13% - продукты питания,
- 6-7% - алюминий, зерно,
- 4% - стальной прокат,
- 2-3% - металлоизделия, пластмассы и продукция из них, бытовая химия и косметика, напитки.
35) Киргизия 915 млн долл. Основные статьи:
- 20% - продукты питания,
- 14% - машины и оборудование,
- 13% - стальной прокат,
- 7% - продукция деревообработки,
- 3-4% - бытовая химия и косметика, трубы, металлоизделия, бумага и картон, стройматериалы, фармацевтическая продукция, химические вещества.
36) Бангладеш 854 млн долл. Основные статьи:
- 49% - зерно,
- 20% - машины и оборудование,
- 5-7% - полиграфия, информационные носители, удобрения, металлоизделия.
37) Саудовская Аравия 817 млн долл. Основные статьи:
- 37% - зерно,
- 34% - машины и оборудование,
- 6,5% - растительные масла,
- 2,5-3% - сталь и прокат, шоколадные изделия, катализаторы, бумага и картон.
38) Ирак 802 млн долл. Основные статьи:
- 82% - машины и оборудование,
- 4% - растительные масла, продукция деревообработки,
- 2-3% - стальной прокат, сигареты.
39) Швеция 727 млн долл. Основные статьи:
- 56% - химические вещества,
- 8% - шины,
- 3-4% - алюминий, машины и оборудование, удобрения, древесина, корма, пеллеты, продукция деревообработки.
40) Гонконг 710 млн долл. Основные статьи:
- 35% - платиноиды,
- 18% - алмазы и бриллианты,
- 14% - машины и оборудование,
- 8-9% - мясо, чугун,
- 4% - сталь и прокат.
41) Румыния 677 млн долл. Основные статьи:
- 18-20% - удобрения, машины и оборудование,
- 10-11% - сталь и прокат, синтетический каучук,
- 9% - химические вещества,
- 7% - продукция деревообработки,
- 5% - бумага и картон,
- 3,5% - стройматериалы.
42) Сербия 673 млн долл. Основные статьи:
- 25% - машины и оборудование,
- 12% - трубы,
- 8% - сигареты и табак, пластмассы и продукция из них,
- 6,5% - удобрения,
- 4-5% - химические вещества, железная руда, синтетический каучук.
43) Дания 661 млн долл. Основные статьи:
- 48% - сталь,
- 14% - пеллеты,
- 6-7% - корма, стальной прокат,
- 3-4% - продукция деревообработки, суда и плавсредства, растительные масла, удобрения.
44) Индонезия 659 млн долл. Основные статьи:
- 27% - зерно,
- 25% - удобрения,
- 18% - сталь,
- 8% - машины и оборудование,
- 5-6% - алюминий, бумага и картон,
- 3,5% - асбест.
45) Испания 656 млн долл. Основные статьи:
- 21% - машины и оборудование,
- 13% - прямовосстановленное железо,
- 8% - химические вещества,
- 5-6% - сталь и прокат, удобрения, стальной лом,
- 4-5% - алюминий, чугун, корма, зерно, синтетический каучук,
- 2,5% - стекло, продукция деревообработки.
46) Кувейт 635 млн долл. Основные статьи:
- 93% - медь,
- 1,5-2% - зерно, машины и оборудование, прямовосстановленное железо.
47) Грузия 626 млн долл. Основные статьи:
- 24% - машины и оборудование,
- 23% - продукты питания,
- 17% - зерно,
- 5% - бытовая химия и косметика,
- 2-3% - продукция деревообработки, стекольная продукция, фармацевтическая продукция, пластмассы и продукция из них, химические вещества, стальной прокат.
48) Болгария 610 млн долл. Основные статьи:
- 49% - машины и оборудование,
- 12% - трубы,
- 6% - алюминий,
- 3-4% -стальной прокат, удобрения, химические вещества, металлоизделия,
- 2-3% - шины, медь.
49) Таджикистан 596 млн долл. Основные статьи:
- 25% - продукты питания,
- 23% - машины и оборудование,
- 10% - глинозём,
- 8% - стальной прокат, продукция деревообработки,
- 2,5-3% - бытовая химия и косметика, металлоизделия, бумага и картон.
50) Норвегия 591 млн долл. Основные статьи:
- 27% - растительные масла,
- 16% - алюминий,
- 10% - апатитовый концентрат,
- 5-7% - корма, машины и оборудование, глютен, рыба и морепродукты,
- 4% - шины,
- 2,5-3% - зерно, кобальтовый штейн, продукция деревообработки.
51) Венгрия 585 млн долл. Основные статьи:
- 31% - машины и оборудование,
- 24% - химические вещества, синтетический каучук,
- 2-3% - удобрения, сталь и прокат, продукция деревообработки, железная руда, информационные носители.
52) Греция 563 млн долл. Основные статьи:
- 34% - медь,
- 24% - алюминий,
- 8-9% - зерно, цинк,
- 3-4% - стальной лом, машины и оборудование,
- 2-3% - удобрения, свинец, продукция деревообработки, химические вещества.
53) Монголия 557 млн долл. Основные статьи:
- 23% - машины и оборудование,
- 19% - продукты питания,
- 10% - стальной прокат,
- 5-6% - удобрения, зерно, маслосемена,
- 2,5-3,5% - бытовая химия и косметика, металлоизделия, химические вещества, стройматериалы.
54) Словакия 505 млн долл. Основные статьи:
- 25% - железная руда,
- 22% - машины и оборудование,
- 16% - химические вещества,
- 14% - синтетический каучук,
- 9% - стальной прокат,
- 3% - шины.
55) Молдавия 427 млн долл. Основные статьи:
- 20% - машины и оборудование,
- 15-16% - продукты питания, удобрения,
- 4-5% - пластмассы и продукция из них, фармацевтическая продукция, стройматериалы,
- 2-3% - бумага и картон, продукция деревообработки, бытовая химия и косметика, шины, сталь и прокат, напитки, металлоизделия.
56) Судан 403 млн долл. Основные статьи:
- 73% - зерно,
- 13% - растительные масла,
- 11% - машины и оборудование.
57) Нигерия 386 млн долл. Основные статьи:
- 72% - зерно,
- 9% - машины и оборудование,
- 5% - фармацевтическая продукция, сталь и прокат,
- 2% - рыба.
58) Туркмения 386 млн долл. Основные статьи:
- 26% - машины и оборудование,
- 16% - продукты питания,
- 13% - трубы,
- 7% - стальной прокат,
- 5% - продукция деревообработки,
- 3-4% - фармацевтическая продукция, бытовая химия и косметика, пестициды, металлоизделия.
59) Филиппины 378 млн долл. Основные статьи:
- 58% - сталь,
- 24% - зерно,
- 8% - бумага и картон,
- 4% - табак.
60) Иордания 360 млн долл. Основные статьи:
- 52% - машины и оборудование,
- 29% - зерно,
- 9% - сталь и прокат.
61) Таиланд 351 млн долл. Основные статьи:
- 24% - машины и оборудование,
- 17% - удобрения,
- 15% - сталь и прокат,
- 11% - алюминий,
- 4-5% - синтетический каучук, зерно,
- 2,5-3,5% - бумага и картон, целлюлоза, асбест, рыба.
62) Марокко 340 млн долл. Основные статьи:
- 33% - химические вещества,
- 25% - зерно,
- 14% - сера,
- 6% - удобрения, машины и оборудование,
- 3% - сталь и прокат, растительные масла.
63) Канада 339 млн долл. Основные статьи:
- 19% - шины,
- 16% - машины и оборудование,
- 14% - удобрения,
- 10% - химические вещества,
- 6-7% - продукция деревообработки, медь, стальной прокат, ферросплавы,
- 4% - синтетический каучук,
- 3% - алюминий.
64) Австрия 330 млн долл. Основные статьи:
- 47% - руды и концентраты,
- 12% - продукция деревообработки,
- 6-8% - титан, машины и оборудование, химические вещества,
- 3% - сталь и прокат, металлоизделия.
65) Ливан 324 млн долл. Основные статьи:
- 62% - зерно,
- 14% - растительные масла,
- 7% - сталь и прокат,
- 5% - продукция деревообработки,
- 2,5% - машины и оборудование, бумага и картон.
66) Сирия 282 млн долл. Основные статьи:
- 43% - машины и оборудование,
- 18% - полиграфия,
- 14% - зерно,
- 7% - пиротехника, продукция деревообработки,
- 5% - растительные масла,
- 3% - сигареты.
67) Йемен 265 млн долл. Основные статьи:
- 91% - зерно,
- 8% - полиграфия.
68) Пакистан 257 млн долл. Основные статьи:
- 24% - машины и оборудование,
- 20% - зернобобовые,
- 19% - стальной прокат,
- 12% - бумага и картон,
- 9% - химические вещества,
- 3% - фармацевтическая продукция.
69) Куба 242 млн долл. Основные статьи:
- 66% - машины и оборудование,
- 17% - растительные масла,
- 4% - стальной прокат,
- 2,5% - металлоизделия.
70) Перу 240 млн долл. Основные статьи:
- 48% - удобрения,
- 13-14% - сталь и прокат, машины и оборудование,
- 8% - зерно,
- 4% - бумага и картон, химические вещества,
- 2,5% - полиграфия.
71) ЮАР 234 млн долл. Основные статьи:
- 48% - зерно,
- 16% - удобрения,
- 10% - бумага и картон,
- 4,5% - машины и оборудование, целлюлоза,
- 3% - стальной прокат, химические вещества, ферросплавы.
72) Тунис 222 млн долл. Основные статьи:
- 38% - сталь и прокат,
- 17% - зерно, аммиак,
- 11% - растительные масла,
- 6% - сера,
- 3% - целлюлоза.
73) Мьянма 217 млн долл. Основные статьи:
- 91% - машины и оборудование,
- 3% - металлоизделия,
- 2% - удобрения.
74) Малайзия 204 млн долл. Основные статьи:
- 41% - удобрения,
- 10-11% - зерно, машины и оборудование,
- 6% - алюминий,
- 4-5% - бумага и картон, целлюлоза,
- 3-4% - растительные масла, синтетический каучук, оловянный концентрат.
75) Сингапур 199 млн долл. Основные статьи:
- 51% - машины и оборудование,
- 21% - удобрения,
- 6% - золото,
- 4,5% - свинец.
76) Кения 188 млн долл. Основные статьи:
- 68% - зерно,
- 10% - сталь и прокат,
- 6-7% - бумага и картон, машины и оборудование,
- 5% - удобрения,
77) Ирландия 184 млн долл. Основные статьи:
- 42% - машины и оборудование,
- 39% - удобрения,
- 6% - корма,
- 5% - продукция деревообработки.
78) Кипр 181 млн долл. Основные статьи:
- 51% - машины и оборудование,
- 13% - алюминий,
- 11% - зерно,
- 9% - химические вещества,
- 6% - продукция деревообработки,
- 4% - корма.
79) Ливия 164 млн долл. Основные статьи:
- 62% - зерно,
- 22% - сталь и прокат,
- 6% - простые эфиры, полиграфия.
80) Эквадор 157 млн долл. Основные статьи:
- 48% - удобрения,
- 16% - бумага и картон,
- 8,5% - химические вещества,
- 7% - стальной прокат, машины и оборудование,
- 3% - зерно, алюминий.
81) Танзания 151 млн долл. Основные статьи:
- 84% - зерно,
- 10% - удобрения,
- 3,5% - бумага и картон.
82) Абхазия 145 млн долл. Основные статьи:
- 27% - продукты питания,
- 15% - машины и оборудование,
- 7% - напитки, фармацевтическая продукция,
- 3-4% - стальной прокат, стройматериалы, стеклотара, сигареты, пластмассы и продукция из них, бумага и картон.
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:3:191766249805290:NO:
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01.03.2016:31:57
01.03.2011:49:06
01.03.2012:05:16
01.03.2015:45:57
01.03.2016:10:34
01.03.2015:32:34
01.03.2016:13:39
01.03.2016:36:01
01.03.2017:06:23
01.03.2016:27:26
01.03.2016:39:02