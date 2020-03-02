570-й авиационный ремонтный завод завершил модернизацию

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В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» завершены работы по реконструкции и техническому перевооружению 570-го авиационного ремонтного завода (г. Ейск Краснодарского края, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех»).

В результате реализации инвестиционного проекта проведена реконструкция корпусов основного производства, реконструирован испытательный комплекс предприятия, обновлен парк технологического и общепромышленного оборудования, что позволило оптимизировать имеющиеся производственные площади предприятия. При этом освоены новые технологии капитального ремонта авиационной техники по направлениям — восстановление рабочих поверхностей деталей, сборке и испытаниям авиадвигателей.

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570-й авиационный ремонтный завод (филиал АО «218 АРЗ», входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») — предприятие российской двигателестроительной отрасли, где сосредоточены все фазы технологической цепочки капитального ремонта авиационных двигателей и агрегатов. Завод расположен в г. Ейске и является крупнейшим промышленным предприятием города. С 2019 года входит в состав АО «218» АРЗ (г. Гатчина).