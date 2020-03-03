Новые животноводческие фермы открылись в Ютазинском районе Татарстана

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В КФХ «Вафауллин Ансель» открыли новый животноводческий комплекс на 250 голов с доильным залом, который был построен в прошлом году по программе «Развитие семейных животноводческих ферм». Кроме того, в КФХ были построены 2 силосно-сенажные траншеи, на которые были выделены 900 тыс. рублей из бюджета РТ.

В ООО «Уныш» открыли новый коровник на 200 голов с доильным залом, который в 2019 году участвовал в пилотной программе «Строительство новых коровников мощностью от 140 до 390 голов». Из бюджета РТ на возмещение части затрат в ООО «Уныш» были выделены 9 млн рублей.

В ООО «АгроМир» ознакомились с работой компьютеризированной программы линии на открытии современного цеха по производству комбикормов. Также здесь был проведен капитальный ремонт крытого зернотока на 5 млн рублей, в том числе господдержка составила 1,5 млн рублей.

Отметим, что в программу капремонта и строительства на 2020 год включены 7 объектов Ютазинского района. Общий объем строительных работ составляет 22,8 млн рублей, в том числе из бюджета РТ на возмещение 30% затрат предусмотрены средства в сумме 6,85 млн рублей.