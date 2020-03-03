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«Мираторг» открыл первую овцеводческую ферму в Тульской области

 © agroinvestor.ru

Агропромышленный холдинг «Мираторг» открыл в Тульской области первую из двух запланированных овцеводческих ферм.

В Тепло-Огаревском районе реализуется крупный инвестиционный проект по строительству двух овцеводческих ферм. Объём инвестиций составит 6 млрд рублей.

Завершена первая очередь строительства, открыта овцеводческая ферма на более чем 30-тысячное поголовье. Планируется, что в конечном итоге мощность двух ферм достигнет 134 тыс. голов овец.

Объём производства на первой очереди составит 3,3 тыс. т мяса в живом весе в год, с учётом второй 6,6 тыс. т.

В ходе реализации овцеводческого проекта планируется создать 150 рабочих мест.

Помимо овцеводства, в Тульской области холдинг реализует проект по созданию животноводческих ферм крупного рогатого скота мясного направления. Объём инвестиций составит более 13 млрд рублей. В общей сложности «Мираторг» планирует к 2020 году увеличить поголовье КРС в Тульской области до более 65 тыс. голов.
Источник: https://milknews.ru/index/miratorg-ovcy-ferma.html

овцеводство , "Мираторг" , Тульская область
  • Нет аватара termometrix
    03.03.2018:08:25

    Планируется, что в конечном итоге мощность двух ферм достигнет 134 тыс. голов овец.

    Объём производства на первой очереди составит 3,3 тыс. т мяса в живом весе в год, с учётом второй 6,6 тыс. т.

       

    Надо возродить овцеводство и козоводство.

    Козье молоко,овечье молоко-очень полезные продукты.

    Овечий сыр делают в высокогорном Дагестане

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    Домашний овечий сыр.Технология приготовления

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    Отредактировано: termometrix~18:12 03.03.20
    #1191032
    • Нет аватара termometrix
      03.03.2018:14:58

      Овечье молоко в сравнении с коровьем в 1,5 раза питательнее. При регулярном потреблении продуктов из овечьего молока улучшается деятельность мозга и увеличивается поступление кислорода к клеткам, а также они являются прекраснымы антиоксидантами. Учитывая большое количество кальция овечье молоко снижает риск возникновения остеопороза, а также он укрепляет скелет.

      скрытый текст

      https://ellafer...vechyevo_moloka

      Отредактировано: termometrix~18:15 03.03.20
      #1191033
  • Нет аватара termometrix
    03.03.2018:46:42

    Производство баранины и козлятины в России

    Производство баранины и козлятины в хозяйствах всех категорий в 2015 году составило 455,8 тыс. тонн в живом весе (202,2 тыс. тонн в убойном весе), что на 0,8% или на 3,8 тыс. тонн меньше чем в 2014 году, за 5 лет производство увеличилось на 11,3% или на 46,2 тыс. тонн, за 10 лет рост составил 35,1% или 118,4 тыс. тонн.

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    Поголовье овец и коз в России

    Поголовье овец и коз в России по состоянию на конец 2015 года в хозяйствах всех категорий составило 24 528,4 тыс. голов. Это на 0,7% или на 182,8 тыс. голов меньше, чем на конец 2014 года. Однако за 5 лет поголовье овец и коз в РФ увеличилось на 12,4% или на 2 708,5 тыс. голов, за 10 лет рост составил 32,0% (5 947,0 тыс. голов).

    Данных о численности овец и коз по отдельности, по состоянию на конец 2015 года (на дату составления данной статьи) нет. По состоянию на конец 2014 года поголовье овец в России во всех категориях хозяйств составляло 22 578,3 тыс. голов, поголовье коз — 2 104,5 тыс. голов. Таким образом, в структуре поголовья мелкого рогатого скота на долю овец приходится около 91,5%, на коз — 8,5%.

    https://ab-cent...ovodstvo-rossii

    Отредактировано: termometrix~18:48 03.03.20
    #1191038
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      03.03.2019:24:06

      Скорей всего не было.

      Смотрим название той статьи:

      «Мираторг запустил первую очередь овцеводческого комплекса в Тульской области».

      А потом начинаем читать текст:

      «Компания завершает строительство производственных корпусов и начала заселение фермы животными…"

      То есть в том случае название явно не соответствовало содержанию.

      #1191045
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