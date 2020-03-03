«Мираторг» открыл первую овцеводческую ферму в Тульской области

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Агропромышленный холдинг «Мираторг» открыл в Тульской области первую из двух запланированных овцеводческих ферм.

В Тепло-Огаревском районе реализуется крупный инвестиционный проект по строительству двух овцеводческих ферм. Объём инвестиций составит 6 млрд рублей.

Завершена первая очередь строительства, открыта овцеводческая ферма на более чем 30-тысячное поголовье. Планируется, что в конечном итоге мощность двух ферм достигнет 134 тыс. голов овец.

Объём производства на первой очереди составит 3,3 тыс. т мяса в живом весе в год, с учётом второй 6,6 тыс. т.

В ходе реализации овцеводческого проекта планируется создать 150 рабочих мест.

Помимо овцеводства, в Тульской области холдинг реализует проект по созданию животноводческих ферм крупного рогатого скота мясного направления. Объём инвестиций составит более 13 млрд рублей. В общей сложности «Мираторг» планирует к 2020 году увеличить поголовье КРС в Тульской области до более 65 тыс. голов.