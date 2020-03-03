Окская судоверфь спустила на воду свой первый сухогруз проекта RSD59

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3 марта 2020 года на Окской судоверфи прошла церемония спуска на воду сухогрузного судна «Петротранс-5901» проекта RSD59. Об этом говорится в сообщении компании «Морское Инженерное Бюро», являющейся разработчиком проекта.

Заказчиком многоцелевого сухогрузного судна «Петротранс-5901» (строительный номер 5901) является «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Лизингополучатель — судоходная компания «Петротранс».

"Петротранс — 5901″ - первый сухогруз проекта RSD59, строящийся на предприятии в Навашино. Окская судоверфь планирует построить 15 судов данного проекта (пять для компании «Петротранс» и десять для компании «Астрол»).

Отметим, помимо Окской судоверфи, строительство сухогрузов проекта RSD59 ведётся ещё на двух верфях — заводе «Красное Сормово» и Невском ССЗ.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6,0 м

Осадка — 4,7 м (в море), 3,6 м (в реке)

Дедвейт — 8144 т (в море), 5320 т (в реке)

Мощность ГД — 2×1200 КВт

Скорость — около 10,5 уз