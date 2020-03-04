Дома от «Завода клееного бруса СВЕТЛИЦА» из Череповца начали экспортировать в Германию

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Дома от завода клееного бруса «Светлица» из Череповца (Вологодская область) начали поставлять в Германию. В настоящее время заграницу отправлена первая партия домокомплектов.

Сборка жилого строения происходила в баварском городе Вассертрюдинген, и сейчас она уже практически завершена.

Череповецкое предприятие планирует поставлять домокомплекты в Германию на постоянной основе.

Благодаря запуску новой итальянской автоматизированной линии STROMAB, завод сможет изготавливать значительно больше домокомплектов из клееного и цельного профилированного бруса не только для жителей России, но и для соседних стран.

Череповецкой компанией уже построено около 1000 домов из клееного бруса, а в 2019 году оно изготавливало домокомплект воскресной школы для Храма преподобного Сергия Радонежского в Череповце