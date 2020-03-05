Завод «ПолиПром» запустил производство оборудования для формования пищевых продуктов и сырья
Машиностроительным заводом ООО «ПолиПром» ( Нижегородская обл., входит в Ассоциацию «Росспецмаш») разработано и запущено в серию новое технологическое оборудование для пищевых производств — серия АФПП «Аппарат формовочный для пищевого сырья».
Оборудование предназначено для осуществления технологической операции формования различных пищевых продуктов и сырья в шарообразные формы различных диаметров. Применяется при производстве фрикаделек, сырных шариков, снековой продукции
Основными показателями работы оборудования являются его надёжность, простота эксплуатации и обслуживания. Вместе с тем аппарат имеет очень широкий спектр настроек, позволяющий осуществить технологические процессы практически с любым видом сырья. В оборудовании реализованы передовые технические решения по получению качественного продукта, такие как цифровое управление приводами и электрооборудованием, различная индикация процессов
Машиностроительный завод ООО «ПолиПром» специализируется на разработке и производстве перспективного технологического оборудования в том числе для пищевых и перерабатывающих производств.
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